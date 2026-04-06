"Залишились без вікон". Будинок батьків MELOVIN постраждав після атаки дронів на Одесу

13:33 06.04.2026 Пн
2 хв
Рідні артиста, на щастя, вціліли
aimg Іванна Пашкевич
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Український співак MELÓVIN повідомив, що через російську дронову атаку на Одесу в ніч проти 6 квітня постраждав будинок його батьків.

За словами виконавця, внаслідок удару будинок його рідних залишився без вікон, однак його рідні не постраждали.

"Одеса… моє співчуття сімʼям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю", - повідомив MELÓVIN.

Що відомо про обстріл Одеси

У ніч проти 6 квітня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких маленька дитина.

Серед жертв - 30-річна жінка, її донька віком 2 роки і 6 місяців, а також 53-річна жінка.

Також відомо щонайменше про 15 постраждалих. Серед них - вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.

Люди дістали осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що під ударом опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У місті пошкоджено дитсадок, магазин, територію парку відпочинку, 20-поверховий житловий комплекс, частину 6-поверхового будинку, приватні домоволодіння, адміністративні будівлі та автомобілі.

У мерії Одеси заявили, що 6 квітня в місті оголошено день жалоби за загиблими.

