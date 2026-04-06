"Залишились без вікон". Будинок батьків MELOVIN постраждав після атаки дронів на Одесу

За словами виконавця, внаслідок удару будинок його рідних залишився без вікон, однак його рідні не постраждали.

"Одеса… моє співчуття сімʼям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю", - повідомив MELÓVIN.

Що відомо про обстріл Одеси

У ніч проти 6 квітня російська армія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками.

За даними начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинули троє людей, серед яких маленька дитина.

Серед жертв - 30-річна жінка, її донька віком 2 роки і 6 місяців, а також 53-річна жінка.

Також відомо щонайменше про 15 постраждалих. Серед них - вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик і 2-річна дівчинка.

Люди дістали осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння.

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що під ударом опинилися об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури.

У місті пошкоджено дитсадок, магазин, територію парку відпочинку, 20-поверховий житловий комплекс, частину 6-поверхового будинку, приватні домоволодіння, адміністративні будівлі та автомобілі.

У мерії Одеси заявили, що 6 квітня в місті оголошено день жалоби за загиблими.