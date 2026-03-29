Оставила звезд позади: Онофрийчук сенсационно опередила чемпионку мира и завоевала "золото"

20:38 29.03.2026 Вс
2 мин
Только одна гимнастка смогла пересечь границу в 30 баллов. И это была не фаворитка турнира
aimg Екатерина Урсатий
Оставила звезд позади: Онофрийчук сенсационно опередила чемпионку мира и завоевала "золото" Таисия Онофрийчук (фото: Getty Images)

Украинская грация Таисия Онофрийчук стала лучшей в личном многоборье на стартовом этапе Кубка мира в Болгарии. Спортсменка показала невероятную стабильность и опередила лидеров мирового рейтинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Украинка впервые в истории выиграла Кубок мира по художественной гимнастике: ей всего 17 лет

Путь к победе и ключевые оценки

Соревнования в Софии открыли международный сезон элитной серии турниров. Судьба медалей в многоборье решалась по сумме четырех дисциплин: обруча, мяча, булавок и ленты.

Онофрийчук захватила лидерство уже в первый день, став единственной гимнасткой, которая получила оценку более 30 баллов за одно упражнение (30.250).

Выступление с обручем принесло украинке 29.650 балла. В следующих видах программы Таисия закрепила успех: упражнение с мячом было оценено в 28.500 балла, а выход с лентой принес 28.200 балла.

В обеих последних дисциплинах украинка показала второй результат в квалификации, что позволило ей удержать первую строчку общего зачета.

Конкуренция с болгарскими и итальянскими звездами

В итоговом протоколе Онофрийчук набрала 116.600 балла, опередив ближайшую преследовательницу - болгарку Стиляну Николову (116.200) - на 0.4 балла.

Тройку призерок замкнула титулованная итальянка София Раффаэлли, чей результат составил 115.700 балла.

Еще одна представительница Украины Полина Карика завершила соревнования на 15-м месте (106.950 балла). Ее лучшее выступление зафиксировано в упражнениях с обручем, за которые она получила 28.450 балла.

Результаты Кубка мира (София). Многоборье:

  1. Таисия Онофрийчук (Украина) - 116.600
  2. Стиляна Николова (Болгария) - 116.200
  3. София Раффаэли (Италия) - 115.700

...

  • 15.Полина Карика (Украина) - 106.950

Исторический контекст и планы на финалы

Для Онофрийчук это второе "золото" в карьере на уровне этапов Кубка мира в личном первенстве. Примечательно, что ее дебютный триумф также состоялся в Софии в 2025 году.

После того успеха она становилась призером этапов в Баку и Милане, получая "серебро" и "бронзу".

Украинские болельщики могут рассчитывать на пополнение медальной копилки уже завтра.

По результатам выступлений Таисия Онофрийчук квалифицировалась во все четыре финала в отдельных видах.

Полина Карика находится в статусе первой запасной в финале с обручем. Решающие выступления состоятся в понедельник, 30 марта.

Ранее мы сообщили о переходе чемпиона Европы Радомира Стельмаха в состав сборной Германии.

Больше по теме:
Украина
Новости
Ажиотаж на границе: в ГПСУ назвали причину очередей на въезд в Украину и дали совет
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны