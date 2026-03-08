Весь зал аплодував: українець Чепурний виконав "золотий" стрибок у Баку

Чепурний переміг у Баку

23-річний український спортсмен Назар Чепурний продемонстрував відмінну форму на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в азербайджанській столиці.

У фіналі опорного стрибка він отримав середню оцінку 14,549 за дві спроби, випередивши найближчого суперника, японця Танігаву Ватару, і здобувши другу перемогу на Кубку світу цього року.

Попередньо Чепурний виграв золоту медаль на стартовому етапі Кубка світу в німецькому Коттбусі, де обійшов британця Сола Скотта на майже півбала.

Українські гімнасти у фіналах

На азербайджанському етапі змагалися сім українців: Назар Чепурний, Владислав Грико, Микита Мельников, Стасіс Бутрімас, Богдана Ковальова, Анастасія Лев та Крістіна Грудецька.

Чепурний також виступав у фіналі на паралельних брусах, де посів четверте місце з оцінкою 14,000.

Микита Мельников став п’ятим із 13,700 бала, а Владислав Грико показав шостий результат на поперечині (13,300).

Серед жінок українські спортсменки також потрапили до фіналів: Богдана Ковальова завершила виступи на четвертих місцях в опорному стрибку та на різновисоких брусах, Анастасія Лев стала п’ятою на колоді, а Крістіна Грудецька - шостою у вільних вправах.

Попередні досягнення та підготовка

У минулому сезоні Чепурний здобув чотири медалі на етапах Кубка світу в опорному стрибку - одну золоту та три срібні.

Також за підсумками минулого року він став переможцем загального заліку Кубка світу на паралельних брусах.

Нагадаємо, що тренує Назара Чепурного колишній тренер збірної України Геннадій Сартинський, відсторонений від роботи у команді федерацією.

Наступний етап Кубка світу

Наступні змагання відбудуться 12-15 березня в Анталії, де українські гімнасти спробують продовжити серію успішних виступів у 2026 році.