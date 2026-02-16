ua en ru
Закликала обстрілювати Кременчук. Зірку "Супермами" забрали до психлікарні

Понеділок 16 лютого 2026 14:14
Закликала обстрілювати Кременчук. Зірку "Супермами" забрали до психлікарні Наталія Яровенко (фото: instagram.com/yarovenko__nata)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасниця телевізійного проєкту "Супермама" на СТБ Наталія Яровенко заявила, що перебуває у психіатричній лікарні та нібито не може зв’язатися зі своїм сином.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram жінки.

Більше цікавого: Екс-наречений MELOVIN заявив про погрози після їхнього розриву

Зірка "Супермами" потрапила у психлікарню

На оприлюднених кадрах блогерка емоційно звернулася до підписників і попросила про допомогу.

"Будь ласка, допоможіть мені знайти дитину в моєї неадекватної мами. На жаль, за її святістю ховався демон. Вона не дає мені навіть почути голос мого Давидика… Будь ласка, вона мене в психушку запроторила. Я зараз в психушці, але я адекватніша усіх живих. Будь ласка, благаю вас. Підійміть на вуха всю країну. Допоможіть мені знайти мого Давидика. Я його не бачила вже 10 днів", - розповіла Наталія у відео.

Варто зазначити, що за кілька тижнів до цього жінка регулярно публікувала в соцмережах дивні та емоційні відео, які викликали занепокоєння серед підписників.

Користувачі в коментарях писали, що її поведінка виглядає нестабільною, а висловлювання - тривожними.

Що відомо про Наталію Яровенко

Наталія Яровенко - власниця салонів краси та відома блогерка з Кременчука. У 2023 році вона взяла участь у шоу "Супермама", де демонструвала свій спосіб життя та методи виховання сина Давида.

Під час проєкту жінка називала себе "супермамою" та наголошувала, що виховує дитину в атмосфері свободи.

Закликала обстрілювати Кременчук. Зірку &quot;Супермами&quot; забрали до психлікарніНаталія Яровенко (фото: instagram.com/yarovenko__nata)

За її словами, вона з народження ставиться до сина як до дорослого, поважає його особисті кордони та не обмежує вибір.

Втім, ще тоді інші учасниці шоу були шоковані її поглядами на виховання та способом життя.

Зокрема, блогерка заявляла, що вважає допустимим вживання алкоголю під час вагітності. Такі висловлювання викликали гостру критику глядачів.

Закликала обстрілювати Кременчук. Зірку &quot;Супермами&quot; забрали до психлікарніНаталія Яровенко із сином (фото: instagram.com/yarovenko__nata)

Крім того, раніше Наталія вже опинялася в центрі скандалів через провокаційні заяви.

У мережі поширювалися її публікації з погрозами мешканцям Кременчука, у яких вона згадувала ракетні удари по місту.

Ці слова спричинили обурення серед користувачів.

