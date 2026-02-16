ua en ru
Пн, 16 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Призывала обстреливать Кременчуг. Звезду "Супермамы" забрали в психбольницу

Понедельник 16 февраля 2026 14:14
UA EN RU
Призывала обстреливать Кременчуг. Звезду "Супермамы" забрали в психбольницу Наталья Яровенко (фото: instagram.com/yarovenko__nata)
Автор: Иванна Пашкевич

Участница телевизионного проекта "Супермама" на СТБ Наталья Яровенко заявила, что находится в психиатрической больнице и якобы не может связаться со своим сыном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram женщины.

Больше интересного: Экс-жених MELOVIN заявил об угрозах после их разрыва

Звезда "Супермамы" попала в психбольницу

На обнародованных кадрах блогер эмоционально обратилась к подписчикам и попросила о помощи.

"Пожалуйста, помогите мне найти ребенка у моей неадекватной мамы. К сожалению, за ее святостью скрывался демон. Она не дает мне даже услышать голос моего Давидика... Пожалуйста, она меня в психушку упекла. Я сейчас в психушке, но я адекватнее всех живых. Пожалуйста, умоляю вас. Поднимите на уши всю страну. Помогите мне найти моего Давидика. Я его не видела уже 10 дней", - рассказала Наталья в видео.

Стоит отметить, что за несколько недель до этого женщина регулярно публиковала в соцсетях странные и эмоциональные видео, которые вызвали беспокойство среди подписчиков.

Пользователи в комментариях писали, что ее поведение выглядит нестабильным, а высказывания - тревожными.

Что известно о Наталье Яровенко

Наталья Яровенко - владелица салонов красоты и известный блогер из Кременчуга. В 2023 году она приняла участие в шоу "Супермама", где демонстрировала свой образ жизни и методы воспитания сына Давида.

Во время проекта женщина называла себя "супермамой" и подчеркивала, что воспитывает ребенка в атмосфере свободы.

Призывала обстреливать Кременчуг. Звезду &quot;Супермамы&quot; забрали в психбольницуНаталья Яровенко (фото: instagram.com/yarovenko__nata)

По ее словам, она с рождения относится к сыну как к взрослому, уважает его личные границы и не ограничивает выбор.

Впрочем, еще тогда другие участницы шоу были шокированы ее взглядами на воспитание и образом жизни.

В частности, блогер заявляла, что считает допустимым употребление алкоголя во время беременности. Такие высказывания вызвали острую критику зрителей.

Призывала обстреливать Кременчуг. Звезду &quot;Супермамы&quot; забрали в психбольницуНаталья Яровенко с сыном (фото: instagram.com/yarovenko__nata)

Кроме того, ранее Наталья уже оказывалась в центре скандалов из-за провокационных заявлений.

В сети распространялись ее публикации с угрозами жителям Кременчуга, в которых она упоминала ракетные удары по городу.

Эти слова вызвали возмущение среди пользователей.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Блоггерша Больницы
Новости
Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины
Переговоры в Женеве: ISW объяснил, чего еще кроме территорий Россия хочет от Украины
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"