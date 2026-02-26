Забарний іде далі, а Трубін вилітає: результати божевільної ночі у Лізі чемпіонів

У середу, 25 лютого, завершилася стадія 1/16 фіналу головного єврокубка. Вечір подарував драматичну розв'язку в Італії, виліт останніх українців та напружене протистояння грандів у Парижі та Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати мачів.

Драма у Бергамо: "Аталанта" шокує "Боруссію" на останніх секундах

Програма ігрового дня розпочалася з сенсаційного перфомансу в Італії. Попри поразку 0:2 у першій зустрічі, "Аталанта" зуміла нівелювати перевагу дортмундської "Боруссії".

Господарі приголомшили суперника вже на 5-й хвилині зусиллями Скамакки, а під завісу першого тайму Дзаппакоста подвоїв рахунок.

У другій половині гри Пашалич довів справу до розгромних 3:0.

Хоча Адеємі один м'яч відіграв, повернувши рівність за сумою двох матчів, німецький клуб не втримав нічию.

На 90+8-й хвилині Самарджич бездоганно реалізував пенальті, вивівши бергамасків до 1/8 фіналу без овертаймів.

Фіаско українців: "Бенфіка" з Трубіним знову поступається "Реалу"

Лісабонська "Бенфіка" припинила боротьбу в турнірі. Анатолій Трубін з'явився у стартовому складі "орлів", тоді як Георгій Судаков провів увесь поєдинок у резерві.

Португальці першими вийшли вперед після точного удару Рафи Сілви на 14-й хвилині, проте радощі були короткими - вже за мить Чуамені відновив паритет.

Долю путівки до наступного раунду вирішив лідер мадридців Вінісіус Жуніор.

Скориставшись помилкою захисту лісабонців на 80-й хвилині, бразилець встановив остаточний рахунок - 2:1 на користь "вершкових" (3:1 за сумою двох ігор).

Тріумф ПСЖ та "трилер" у Турині

У паралельних матчах паризький ПСЖ зумів вибити "Монако".

Попри те, що Ілля Забарний залишився на лаві запасних парижан, його команда вистояла у непростому поєдинку.

"Монегаски" вели у рахунку, але вилучення Кулібалі у другому таймі стало фатальним. Голи Маркіньйоса та Кварацхелії дозволили ПСЖ пройти далі.

Найбільш напруженим виявилося протистояння "Ювентуса" та "Галатасарая". Після розгромних 2:5 у першій грі, туринці здійснили неймовірне, забивши тричі в основний час.

Попри вилучення Келлі на початку другого тайму, підопічні Лучано Спаллетті перевели гру в овертайми, де наразі триває боротьба за вихід далі.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу. Матчі-відповіді