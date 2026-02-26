ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Забарний іде далі, а Трубін вилітає: результати божевільної ночі у Лізі чемпіонів

Четвер 26 лютого 2026 00:09
UA EN RU
Забарний іде далі, а Трубін вилітає: результати божевільної ночі у Лізі чемпіонів Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Катерина Урсатій

У середу, 25 лютого, завершилася стадія 1/16 фіналу головного єврокубка. Вечір подарував драматичну розв'язку в Італії, виліт останніх українців та напружене протистояння грандів у Парижі та Турині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати мачів.

Читайте такаож: Шок перед мундіалем: тренер головної сенсації відбору ЧС-2026 несподівано подав у відставку

Драма у Бергамо: "Аталанта" шокує "Боруссію" на останніх секундах

Програма ігрового дня розпочалася з сенсаційного перфомансу в Італії. Попри поразку 0:2 у першій зустрічі, "Аталанта" зуміла нівелювати перевагу дортмундської "Боруссії".

Господарі приголомшили суперника вже на 5-й хвилині зусиллями Скамакки, а під завісу першого тайму Дзаппакоста подвоїв рахунок.

У другій половині гри Пашалич довів справу до розгромних 3:0.

Хоча Адеємі один м'яч відіграв, повернувши рівність за сумою двох матчів, німецький клуб не втримав нічию.

На 90+8-й хвилині Самарджич бездоганно реалізував пенальті, вивівши бергамасків до 1/8 фіналу без овертаймів.

Фіаско українців: "Бенфіка" з Трубіним знову поступається "Реалу"

Лісабонська "Бенфіка" припинила боротьбу в турнірі. Анатолій Трубін з'явився у стартовому складі "орлів", тоді як Георгій Судаков провів увесь поєдинок у резерві.

Португальці першими вийшли вперед після точного удару Рафи Сілви на 14-й хвилині, проте радощі були короткими - вже за мить Чуамені відновив паритет.

Долю путівки до наступного раунду вирішив лідер мадридців Вінісіус Жуніор.

Скориставшись помилкою захисту лісабонців на 80-й хвилині, бразилець встановив остаточний рахунок - 2:1 на користь "вершкових" (3:1 за сумою двох ігор).

Тріумф ПСЖ та "трилер" у Турині

У паралельних матчах паризький ПСЖ зумів вибити "Монако".

Попри те, що Ілля Забарний залишився на лаві запасних парижан, його команда вистояла у непростому поєдинку.

"Монегаски" вели у рахунку, але вилучення Кулібалі у другому таймі стало фатальним. Голи Маркіньйоса та Кварацхелії дозволили ПСЖ пройти далі.

Найбільш напруженим виявилося протистояння "Ювентуса" та "Галатасарая". Після розгромних 2:5 у першій грі, туринці здійснили неймовірне, забивши тричі в основний час.

Попри вилучення Келлі на початку другого тайму, підопічні Лучано Спаллетті перевели гру в овертайми, де наразі триває боротьба за вихід далі.

Ліга чемпіонів-2025/26. 1/16 фіналу. Матчі-відповіді

  • "Аталанта" (Італія) - "Боруссія" Д (Німеччина) - 4:1 (перша гра 0:2)
  • "Реал" (Іспанія) - "Бенфіка" (Португалія) - 2:1 (перша гра 1:0)
  • ПСЖ (Франція) - "Монако" (Франція) - 2:2 (перша гра 3:2)
  • "Ювентус" (Італія) - "Галатасарай" (Туреччина) - 3:0 (триває додатковий час)

Раніше, 24 лютого, до наступної стадії також пройшов мадридський "Атлетіко", тоді як міланський "Інтер" несподівано поступився норвезькому "Буде-Глімт".

Читайте РБК-Україна в Google News
Футбол
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ