Сенсаційний виліт "Інтера": як фіналіст двічі програв команді з Норвегії у плей-офф ЛЧ

Вівторок 24 лютого 2026 23:59
Сенсаційний виліт "Інтера": як фіналіст двічі програв команді з Норвегії у плей-офф ЛЧ Ліга чемпіонів 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Катерина Урсатій

У вівторок завершилася серія матчів-відповідей стикового раунду головного єврокубка. За підсумками ігрового дня 24 лютого стали відомі імена ще чотирьох команд, які продовжать боротьбу в плей-офф турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати мачів.

Читайте такаож: Шок перед мундіалем: тренер головної сенсації відбору ЧС-2026 несподівано подав у відставку

Сенсаційний виліт "Інтера" та розгром у Мадриді

Найбільш неочікуваний результат зафіксовано в Італії. Міланський "Інтер", який минулого сезону грав у фіналі турніру, вдруге поступився норвезькому "Буде-Глімт".

Після поразки в першій зустрічі "нерадзуррі" не змогли взяти реванш удома, програвши з рахунком 1:2. Таким чином, скандинавський клуб вибив фаворита із загальним результатом 5:2.

Водночас іспанський "Атлетіко" підтвердив свій статус у грі проти "Брюгге". П

ісля результативної нічиєї в Бельгії (3:3), підопічні Дієго Сімеоне зняли всі питання в другому таймі мадридського матчу.

Забивши три м'ячі після перерви, "матрацники" оформили перемогу 4:1 (7:4 за сумою двох ігор).

Гольова феєрія в Англії та прагматизм "Баєра"

Англійський "Ньюкасл" влаштував чергове шоу в поєдинку проти "Карабаха". Команди продемонстрували відкритий футбол, забивши на двох п'ять голів.

Перемога "сорок" з рахунком 3:2 закріпила їхню тотальну перевагу над азербайджанським колективом - загальний рахунок протистояння склав вражаючі 9:3.

Німецький "Баєр" обрав більш стриману тактику. Після виїзного успіху леверкузенці вдома розійшлися миром з "Олімпіакосом" (0:0).

Нульової нічиєї цілком вистачило команді Хабі Алонсо для проходу далі завдяки перевазі, здобутій у першій зустрічі.

Підсумки матчів-відповідей (24 лютого):

  • "Атлетіко" - "Брюгге" - 4:1 (заг. 7:4)
  • "Баєр" - "Олімпіакос" - 0:0 (заг. 2:0)
  • "Інтер" - "Буде-Глімт" - 1:2 (заг. 2:5)
  • "Ньюкасл" - "Карабах" - 3:2 (заг. 9:3)

Що далі: жеребкування та потенційні пари

Офіційна процедура формування пар 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 27 лютого. Згідно з попередньою сіткою турніру, переможці стикового раунду вже знають коло своїх можливих опонентів:

  1. "Атлетіко" зустрінеться з переможцем пари "Тоттенгем" / "Ліверпуль".
  2. "Ньюкасл" очікує на сильнішого у протистоянні "Челсі" / "Барселона".
  3. "Буде-Глімт" зіграє проти "Манчестер Сіті" або "Спортінга".
  4. "Баєр" може вийти на мюнхенську "Баварію" або лондонський "Арсенал".

Раніше ми повідомляли, що IFAB готує радикальну реформу правил у футболі, щоб пришвидшити динаміку матчів.

