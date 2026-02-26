Забарный идет дальше, а Трубин вылетает: результаты сумасшедшей ночи в Лиге чемпионов
В среду, 25 февраля, завершилась стадия 1/16 финала главного еврокубка. Вечер подарил драматическую развязку в Италии, вылет последних украинцев и напряженное противостояние грандов в Париже и Турине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мачей.
Драма в Бергамо: "Аталанта" шокирует "Боруссию" на последних секундах
Программа игрового дня началась с сенсационного перфоманса в Италии. Несмотря на поражение 0:2 в первой встрече, "Аталанта" сумела нивелировать преимущество дортмундской "Боруссии".
Хозяева ошеломили соперника уже на 5-й минуте усилиями Скамакки, а под занавес первого тайма Дзаппакоста удвоил счет.
Во второй половине игры Пашалич довел дело до разгромных 3:0.
Хотя Адееми один мяч отыграл, вернув равенство по сумме двух матчей, немецкий клуб не удержал ничью.
На 90+8-й минуте Самарджич безупречно реализовал пенальти, выведя бергамасков в 1/8 финала без овертаймов.
Фиаско украинцев: "Бенфика" с Трубиным снова уступает "Реалу"
Лиссабонская "Бенфика" прекратила борьбу в турнире. Анатолий Трубин появился в стартовом составе "орлов", тогда как Георгий Судаков провел весь поединок в резерве.
Португальцы первыми вышли вперед после точного удара Рафы Силвы на 14-й минуте, однако радость была короткой - уже через мгновение Чуамени восстановил паритет.
Судьбу путевки в следующий раунд решил лидер мадридцев Винисиус Жуниор.
Воспользовавшись ошибкой защиты лиссабонцев на 80-й минуте, бразилец установил окончательный счет - 2:1 в пользу "сливочных" (3:1 по сумме двух игр).
Триумф ПСЖ и "триллер" в Турине
В параллельных матчах парижский ПСЖ сумел выбить "Монако".
Несмотря на то, что Илья Забарный остался на скамейке запасных парижан, его команда выстояла в непростом поединке.
"Монегаски" вели в счете, но удаление Кулибали во втором тайме стало роковым. Голы Маркиньоса и Кварацхелии позволили ПСЖ пройти дальше.
Наиболее напряженным оказалось противостояние "Ювентуса" и "Галатасарая". После разгромных 2:5 в первой игре, туринцы совершили невероятное, забив трижды в основное время.
Несмотря на удаление Келли в начале второго тайма, подопечные Лучано Спаллетти перевели игру в овертайм, где сейчас идет борьба за выход дальше.
Лига чемпионов-2025/26. 1/16 финала. Ответные матчи
- "Аталанта" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:1 (первая игра 0:2)
- "Реал" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1 (первая игра 1:0)
- ПСЖ (Франция) - "Монако" (Франция) - 2:2 (первая игра 3:2)
- "Ювентус" (Италия) - "Галатасарай" (Турция) - 3:0 (продолжается дополнительное время)