Забарный идет дальше, а Трубин вылетает: результаты сумасшедшей ночи в Лиге чемпионов

Четверг 26 февраля 2026 00:09
UA EN RU
Забарный идет дальше, а Трубин вылетает: результаты сумасшедшей ночи в Лиге чемпионов Лига чемпионов 2025/26 (фото: Getty images)
Автор: Екатерина Урсатий

В среду, 25 февраля, завершилась стадия 1/16 финала главного еврокубка. Вечер подарил драматическую развязку в Италии, вылет последних украинцев и напряженное противостояние грандов в Париже и Турине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты мачей.

Читайте также: Шок перед мундиалем: тренер главной сенсации отбора ЧМ-2026 неожиданно подал в отставку

Драма в Бергамо: "Аталанта" шокирует "Боруссию" на последних секундах

Программа игрового дня началась с сенсационного перфоманса в Италии. Несмотря на поражение 0:2 в первой встрече, "Аталанта" сумела нивелировать преимущество дортмундской "Боруссии".

Хозяева ошеломили соперника уже на 5-й минуте усилиями Скамакки, а под занавес первого тайма Дзаппакоста удвоил счет.

Во второй половине игры Пашалич довел дело до разгромных 3:0.

Хотя Адееми один мяч отыграл, вернув равенство по сумме двух матчей, немецкий клуб не удержал ничью.

На 90+8-й минуте Самарджич безупречно реализовал пенальти, выведя бергамасков в 1/8 финала без овертаймов.

Фиаско украинцев: "Бенфика" с Трубиным снова уступает "Реалу"

Лиссабонская "Бенфика" прекратила борьбу в турнире. Анатолий Трубин появился в стартовом составе "орлов", тогда как Георгий Судаков провел весь поединок в резерве.

Португальцы первыми вышли вперед после точного удара Рафы Силвы на 14-й минуте, однако радость была короткой - уже через мгновение Чуамени восстановил паритет.

Судьбу путевки в следующий раунд решил лидер мадридцев Винисиус Жуниор.

Воспользовавшись ошибкой защиты лиссабонцев на 80-й минуте, бразилец установил окончательный счет - 2:1 в пользу "сливочных" (3:1 по сумме двух игр).

Триумф ПСЖ и "триллер" в Турине

В параллельных матчах парижский ПСЖ сумел выбить "Монако".

Несмотря на то, что Илья Забарный остался на скамейке запасных парижан, его команда выстояла в непростом поединке.

"Монегаски" вели в счете, но удаление Кулибали во втором тайме стало роковым. Голы Маркиньоса и Кварацхелии позволили ПСЖ пройти дальше.

Наиболее напряженным оказалось противостояние "Ювентуса" и "Галатасарая". После разгромных 2:5 в первой игре, туринцы совершили невероятное, забив трижды в основное время.

Несмотря на удаление Келли в начале второго тайма, подопечные Лучано Спаллетти перевели игру в овертайм, где сейчас идет борьба за выход дальше.

Лига чемпионов-2025/26. 1/16 финала. Ответные матчи

  • "Аталанта" (Италия) - "Боруссия" Д (Германия) - 4:1 (первая игра 0:2)
  • "Реал" (Испания) - "Бенфика" (Португалия) - 2:1 (первая игра 1:0)
  • ПСЖ (Франция) - "Монако" (Франция) - 2:2 (первая игра 3:2)
  • "Ювентус" (Италия) - "Галатасарай" (Турция) - 3:0 (продолжается дополнительное время)

Ранее, 24 февраля, в следующую стадию также прошел мадридский "Атлетико", тогда как миланский "Интер" неожиданно уступил норвежскому "Буде-Глимт".

