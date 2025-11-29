Юрій Рибчинський вдруге став прадідусем: "Перша за вісім поколінь дівчинка"

В родині Рибчинських поповнення

Так, син поета розповів, що листопад вже давно став для нього особливим місяцем. На нього припадають різні події, серед яких бувають як радісні, так і не дуже. А цього року у листопаді Євген Рибчинський став дідом онуки.

"В листопаді народилися двоє з чотирьох моїх синів. В листопаді народилися двоє моїх кращих друзів. В цьому листопаді з-під Покровська повернувся без ока і з простріляними ногами мій племінник і у цьому листопаді народилася перша за вісім поколінь Рибчинська-дівчинка, моя онука", - розповів він.

"А сьогодні ще й день народження у моєї коханої жінки. Не святкуємо, бо знову загиблі - військові і цивільні, але випʼємо точно - за перемогу і кожен Божий день, дарований нам Всевишнім і ЗСУ. Дякуємо листопаду за останні теплі дні і зміни на краще, які відчувають лиш ті, хто вірить і творить майбутнє", - додав він.

Перші фото дівчинки та її ім'я родина Рибчинських поки що не розкриває. А у коментарях фани привітали композитора з радісною новиною. Вони написали:

"Яке щастя! Вітаю! Казали наші бабусі, коли дівчатка народжуються, то до Миру!"

"Найщиріші вітання усім іменинниками, а племіннику спокійної реабілітації… Нехай Господь благословить та береже!"

"Мої щирі вітання сімʼї Рибчинських"

"Вітаю! Це щастя ! Народження дитини - диво! Хай зростає в вільній Україні"

"Міцного здоров'я, щасливої долі, мирного неба!".

Що відомо про родину Рибчинських

У автора текстів легендарних пісень, серед яких "Минає ніч", "Хрещатик", "Чарівна скрипка" та інші, є один син Євген. А ще у нього четверо онуків. Також повідомлялося, що у Рибчинського є правнук, хлопчик Левко.

Рибчинський сином, онуком та правнуком (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

"Правнук також народився під час війни в Києві. Левко, вже вісім зубів. Я люблю онуків. Двоє молодших в Америці. Але я пишаюся, що онук, який в Америці закінчив коледж і 10 років не був тут, приїхав сюди та вступив до університету, склав іспит з української мови краще за тих, які 10 років тут жили. За три місяці вивчив з репетитором", - розповідав поет.