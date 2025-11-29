Юрий Рыбчинский во второй раз стал прадедушкой: "Первая за восемь поколений девочка"

В семье Рыбчинских пополнение

Так, сын поэта рассказал, что ноябрь уже давно стал для него особенным месяцем. На него приходятся различные события, среди которых бывают как радостные, так и не очень. А в этом году в ноябре Евгений Рыбчинский стал дедом внучки.

"В ноябре родились двое из четырех моих сыновей. В ноябре родились двое моих лучших друзей. В этом ноябре из-под Покровска вернулся без глаза и с простреленными ногами мой племянник и в этом ноябре родилась первая за восемь поколений Рыбчинская-девочка, моя внучка", - рассказал он.

"А сегодня еще и день рождения у моей любимой женщины. Не празднуем, потому что снова погибшие - военные и гражданские, но выпьем точно - за победу и каждый Божий день, дарованный нам Всевышним и ВСУ. Спасибо ноябрю за последние теплые дни и изменения к лучшему, которые чувствуют только те, кто верит и творит будущее", - добавил он.

Первые фото девочки и ее имя семья Рыбчинских пока не раскрывает. А в комментариях фаны поздравили композитора с радостной новостью. Они написали:

"Какое счастье! Поздравляю! Говорили наши бабушки, когда девочки рождаются, то к Миру!"

"Самые искренние поздравления всем именинниками, а племяннику спокойной реабилитации... Пусть Господь благословит и хранит!"

"Мои искренние поздравления семье Рыбчинских"

"Поздравляю! Это счастье! Рождение ребенка - чудо! Пусть растет в свободной Украине"

"Крепкого здоровья, счастливой судьбы, мирного неба!".

Что известно о семье Рыбчинских

У автора текстов легендарных песен, среди которых "Минає ніч", "Хрещатик", "Чарівна скрипка" и другие, есть один сын Евгений. А еще у него четверо внуков. Также сообщалось, что у Рыбчинского есть правнук, мальчик Левко.

Рыбчинский с сыном, внуком и правнуком (фото: facebook.com/yuriy.ribchisnkiy)

"Правнук также родился во время войны в Киеве. Левко, уже восемь зубов. Я люблю внуков. Двое младших в Америке. Но я горжусь, что внук, который в Америке закончил колледж и 10 лет не был здесь, приехал сюда и поступил в университет, сдал экзамен по украинскому языку лучше тех, которые 10 лет здесь жили. За три месяца выучил с репетитором", - рассказывал поэт.