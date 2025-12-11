Юні спортсмени з Росії та Білорусі знову змагатимуться під національними прапорами – рішення МОК

Нові правила для юніорів та Білорусі

Згідно з офіційним повідомленням на сайті МОК, на зустрічі в Лозанні було прийнято рішення про допуск російських та білоруських спортсменів юнацьких вікових категорій до міжнародних турнірів під власним прапором.

Юнаки та дівчата з РФ та РБ зможуть використовувати національні прапори, гімни та форму, якщо їхні національні федерації мають належний статус.

Ці принципи будуть застосовуватися, зокрема, на Юнацьких Олімпійських іграх 2026 року в Дакарі.

Визначення "юнацьких змагань" та застосування рекомендацій залишається в компетенції кожної міжнародної федерації, яким доручено повернутися до обговорень у своїх організаціях.

Міжнародні змагання у Білорусі - заборона знята

Також на Саміті в Лозанні було ухвалено рішення, що знімає обмеження на проведення міжнародних спортивних заходів на території Білорусі.

"Міжнародним федераціям слід продовжувати утримуватися від організації або підтримки міжнародних спортивних заходів у Росії. Ця рекомендація більше не стосується Білорусі", - йдеться у заяві МОК.

Таким чином, проведення міжнародних змагань у Росії залишається під забороною, тоді як для Білорусі вона скасована.

Нейтральний статус для дорослих залишається

Водночас, рекомендації МОК, що стосуються дорослих спортсменів, залишаються незмінними. Російські та білоруські атлети дорослих категорій, як і раніше, допускаються до міжнародних змагань виключно у "нейтральному статусі", а участь командних дисциплін для них заборонена.

Санкції, застосовані проти урядів Росії та Білорусі, також залишаються чинними. Це означає, що чиновники обох країн не можуть бути акредитовані чи запрошені на міжнародні спортивні події.

Зазначається, що деякі міжнародні федерації вже послабили обмеження для юних спортсменів. Наприклад, напередодні Міжнародна федерація дзюдо (IJF) та Міжнародна федерація самбо (FIAS) дозволили російським та білоруським атлетам виступати під національними прапорами.