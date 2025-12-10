Юнацька збірна України отримала суперників за крок від Євро-2026: що чекає команду Михайленка

10 грудня, УЄФА провів жеребкування елітного раунду кваліфікації Євро-2026 серед команд U-19 . Своїх суперників дізналася і збірна України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.
Команда Дмитра Михайленка виграла свою групу у кваліфікаційному раунді Євро-2026: здобула три перемоги – над Албанією, Чорногорією та Словаччиною.
Під час жеребкування "синьо-жовті" потрапили до першого кошика. Українці опинилися в групі 5, де суперниками стали:
Поєдинки еліт-раунду відбудуться 23-31 березня 2026 року. Лише переможці груп отримають путівки до фінального турніру.
Загалом у еліт-раунді сім відбіркових груп. Їхні переможці приєднаються до господаря турніру – Уельсу.
Фінальна частина Євро-2026 відбудеться з 28 червня до 11 липня. Жеребкування фінального турніру заплановано на 16 квітня 2026 року.
