Юношеская сборная Украины получила соперников в шаге от Евро-2026: что ждет команду Михайленко

Фото: Сборная Украины U-19 (УАФ)
10 декабря

10 декабря, УЕФА провел жеребьевку элитного раунда квалификации Евро-2026 среди команд U-19. Своих соперников узнала и сборная Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Первый экзамен - уже в марте

Команда Дмитрия Михайленко выиграла свою группу в квалификационном раунде Евро-2026: одержала три победы - над Албанией, Черногорией и Словакией.

Во время жеребьевки "сине-желтые" попали в первую корзину. Украинцы оказались в группе 5, где соперниками стали:

  • Румыния
  • Казахстан
  • Северная Ирландия

Поединки элит-раунда состоятся 23-31 марта 2026 года. Только победители групп получат путевки в финальный турнир.

Когда и где сыграют финал

Всего в элит-раунде семь отборочных групп. Их победители присоединятся к хозяину турнира - Уэльсу.

Финальная часть Евро-2026 состоится с 28 июня по 11 июля. Жеребьевка финального турнира запланирована на 16 апреля 2026 года.

