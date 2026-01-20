ua en ru
Вт, 20 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

YUNA 2026 оголосила лонглист претендентів і запровадила нову номінацію

Вівторок 20 січня 2026 17:01
UA EN RU
YUNA 2026 оголосила лонглист претендентів і запровадила нову номінацію YUNA 2026 оголосила лонглист претендентів (фото: yuna.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Національна музична премія YUNA оприлюднила референс-лист претендентів на нагороди 2026 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт премії.

Церемонія нагородження YUNA 2026 відбудеться 15 квітня 2026 року у столичному Палаці "Україна".

Як зазначають організатори, референс-лист сформовано відповідно до чинного регламенту премії.

Він охоплює релізи українських артистів, які виходили в період з 1 січня до 31 грудня 2025 року - з урахуванням ротацій на радіо, появи в ефірах телеканалів та публікацій на стрімінгових платформах.

Також повідомляється, що у грудні минулого року оргкомітет спільно з Експертною радою YUNA оновили регламент і розширили склад журі - до голосування долучилися нові представники музичної індустрії.

Нова номінація YUNA 2026

Цьогоріч премія також оголосила про нововведення: YUNA збільшила кількість категорій, додавши нову номінацію - "Найкраща нова версія". У ній змагатимуться кавер-версії, які були випущені протягом 2025 року.

За задумом організаторів, нова категорія має підкреслити зв’язок між музичними поколіннями та відзначити сучасне переосмислення знакових українських пісень минулого.

Референс-лист у номінації "Найкраща пісня": хто серед претендентів

Одним із найбільших і найобговорюваніших списків традиційно став референс-лист у категорії "Найкраща пісня".

До нього потрапили як артисти з найбільшою популярністю в чартах, так і нові імена, які активно заявляли про себе протягом року.

Серед претендентів - 100лиця, ADAM & SASHA NOROVA, Alena Omargalieva (а також її колаборації з MamaRika і “Кралицею”), ANGY KREYDA, ASHYK & Тоні Браско, BRYANGIN, CHEEV, Chico & Qatoshi, DIBROVA, DISCOMAN, Domiy, DOROFEEVA (включно з дуетом із POSITIFF), DOVI та Drevo.

Також у референсі фігурують FIЇNKA, Golubenko, GROSU (разом із Don Maron), IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI, Ivan NAVI, Jamala та Jerry Heil - як із сольними треками, так і у спільній роботі з MONATIK, Євгеном Хмарою та YARMAK.

Окремо в списку присутні KADNAY, Kalush Orchestra, а також гурт kavabanga Depo kolibri, який упродовж року відзначився кількома релізами.

Крім того, серед кандидатів на нагороду - KAZKA, KHAYAT, Klavdia Petrivna, KOLA, Kozak Siromaha & 93 ОМБР “Холодний Яр”, KREMENTSOVA, Lazanovskyi I RIDNYI, Liya Li, LOMIY, MamaRika, Marshroot, Maryna Krut, Max Barskih, MC PCIX & Арсен the Люпен, MELOVIN та його дует із Lama, а також MOLODI (включно зі спільною піснею з Машею Кондратенко).

До переліку також потрапили MONATIK і його колаборації з DOROFEEVA, KAZKA та KOLA, Nikow, Ostap Drivko, paashee, Parfeniuk (та спільний трек із Максимом Бородіним), PATSYKI Z FRANEKA, Pivovarov Prod & PTASHKIN & MLB, POSITIFF, ROXOLANA & Michelle Andrade, SAMCHUK (разом із BURLA та MOSE), SHERSTIUK, SHUMEI, SKOFKA, Souljust, STASYA & SUROV, Stukalo, SWOIIA (разом із ALEKSEEV), TARABAROVA, TAYANNA та TESLENKO.

Серед інших артистів і проєктів, які опинилися в референс-листі, - The Вуса & Ziferblat & Артем Пивоваров, The Вуса & Даша Астафʼєва, Лєра Мандзюк, Ірина Білик, Артем Пивоваров, The Вуса & Степан Гіга & Ветерани Космічних Військ, Вася Харизма, Артем Пивоваров, The Кум & Віталій Каменюченко, TVORCHI, VARASH (у тому числі у дуеті з DOVI), Victoria Niro, Viva Viktoria, VOLKANOV, VOLODYMYR DANTES, Wellboy, YAKTAK, YARMAK, Ziferblat, ZLATA OGNEVICH (включно з фітом із CHEEV), а також Zwyntar.

Також у списку номінантів зазначені Анна Трінчер, Білий Бо, Богдан Пришляк, Вікторія Василівна & Халамандра, Віталій Козловський, Влад Булах, ДАВНЯ КАЗКА, Жадан і Собаки & Курган і Агрегат, ІВО БОБУЛ & ZHANNET, Ірина Білик, Ірина Федишин, Концертний Дозор, Максим Бородін (разом із alyona alyona), Марина і компанія, Марія Бурмака, Маша Кондратенко & Міша Крупін, Михаїл Брунський, Міша Крупін, Настя Балог, Настя Борщ & Шугар, Наталія Могилевська, Не ждали, Нікіта Кісельов (у тому числі разом із iSKra), Океан Ельзи, Олена Тополя & Edgar Ti, Оля Полякова, Оля Цибульська, ОЧІ В ОЧІ, Роман Ващук, РуханкоМен, Святослав Вакарчук (разом із SHUMEI), СКАЙ, Тіна Кароль (включно з дуетом із SadSvit), Томмі Версетті & Тася, Христина Панасюк, Шугар та його фіт з IVAN LIULENOV.

Повний референс-лист претендентів у всіх номінаціях доступний на офіційному сайті YUNA.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Зеленський: у нас ППО не стало менше, але ракет у Росії - більше
Аналітика
Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за Гренландію. Як Трамп шантажує Європу тарифами і що це означає для України