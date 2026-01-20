YUNA 2026 объявила лонг-лист претендентов и ввела новую номинацию

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.

Церемония награждения YUNA 2026 состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина".

Как отмечают организаторы, референс-лист сформирован в соответствии с действующим регламентом премии.

Он охватывает релизы украинских артистов, которые выходили в период с 1 января по 31 декабря 2025 года - с учетом ротаций на радио, появления в эфирах телеканалов и публикаций на стриминговых платформах.

Также сообщается, что в декабре прошлого года оргкомитет совместно с Экспертным советом YUNA обновили регламент и расширили состав жюри - к голосованию присоединились новые представители музыкальной индустрии.

Новая номинация YUNA 2026

В этом году премия также объявила о нововведениях: YUNA увеличила количество категорий, добавив новую номинацию - "Лучшая новая версия". В ней будут соревноваться кавер-версии, которые были выпущены в течение 2025 года.

По замыслу организаторов, новая категория должна подчеркнуть связь между музыкальными поколениями и отметить современное переосмысление знаковых украинских песен прошлого.

Референс-лист в номинации "Лучшая песня": кто среди претендентов

Одним из самых больших и самых обсуждаемых списков традиционно стал референс-лист в категории "Лучшая песня".

В него попали как артисты с наибольшей популярностью в чартах, так и новые имена, которые активно заявляли о себе в течение года.

Среди претендентов - 100лица, ADAM & SASHA NOROVA, Alena Omargalieva (а также ее коллаборации с MamaRika и "Кралицей"), ANGY KREYDA, ASHYK & Тони Браско, BRYANGIN, CHEEV, Chico & Qatoshi, DIBROVA, DISCOMAN, Domiy, DOROFEEVA (включая дуэт с POSITIFF), DOVI и Drevo.

Также в референсе фигурируют FIЇNKA, Golubenko, GROSU (вместе с Don Maron), IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI, Ivan NAVI, Jamala и Jerry Heil - как с сольными треками, так и в совместной работе с MONATIK, Евгением Хмарой и YARMAK.

Отдельно в списке присутствуют KADNAY, Kalush Orchestra, а также группа kavabanga Depo kolibri, которая в течение года отметилась несколькими релизами.

Кроме того, среди кандидатов на награду - KAZKA, KHAYAT, Klavdia Petrivna, KOLA, Kozak Siromaha & 93 ОМБР "Холодный Яр", KREMENTSOVA, Lazanovskyi I RIDNYI, Liya Li, LOMIY, MamaRika, Marshroot, Maryna Krut, Max Barskih, MC PCIX & Арсен the Люпен, MELOVIN и его дуэт с Lama, а также MOLODI (включая совместную песню с Машей Кондратенко).

В перечень также попали MONATIK и его коллаборации с DOROFEEVA, KAZKA и KOLA, Nikow, Ostap Drivko, paashee, Parfeniuk (и совместный трек с Максимом Бородиным), PATSYKI Z FRANEKA, Pivovarov Prod & PTASHKIN & MLB, POSITIFF, ROXOLANA & Michelle Andrade, SAMCHUK (вместе с BURLA и MOSE), SHERSTIUK, SHUMEI, SKOFKA, Souljust, STASYA & SUROV, Stukalo, SWOIIA (вместе с ALEKSEEV), TARABAROVA, TAYANNA и TESLENKO.

Среди других артистов и проектов, которые оказались в референс-листе, - The Вуса & Ziferblat & Артем Пивоваров, The Вуса & Даша Астафьева, Лера Мандзюк, Ирина Билык, Артем Пивоваров, The Вуса & Степан Гига & Ветераны Космических Войск, Вася Харизма, Артем Пивоваров, The Кум & Виталий Каменюченко, TVORCHI, VARASH (в том числе в дуэте с DOVI), Victoria Niro, Viva Viktoria, VOLKANOV, VOLODYMYR DANTES, Wellboy, YAKTAK, YARMAK, Ziferblat, ZLATA OGNEVICH (включая фит с CHEEV), а также Zwyntar.

Также в списке номинантов указаны Анна Тринчер, Белый Бо, Богдан Пришляк, Виктория Васильевна & Халамандра, Виталий Козловский, Влад Булах, ДАВНЯ КАЗКА, Жадан и Собаки & Курган и Агрегат, ИВО БОБУЛ & ZHANNET, Ирина Билык, Ирина Федишин, Концертный Дозор, Максим Бородин (вместе с alyona alyona), Марина и компания, Мария Бурмака, Маша Кондратенко & Миша Крупин, Михаил Брунский, Миша Крупин, Настя Балог, Настя Борщ & Шугар, Наталья Могилевская, Не ждали, Никита Киселев (в том числе вместе с iSKra), Океан Эльзы, Елена Тополя & Edgar Ti, Оля Полякова, Оля Цибульская, ОЧИ В ОЧИ, Роман Ващук, РуханкоМен, Святослав Вакарчук (вместе с SHUMEI), СКАЙ, Тина Кароль (включая дуэт с SadSvit), Томми Версетти & Тася, Кристина Панасюк, Шугар и его фит с IVAN LIULENOV.

Полный референс-лист претендентов во всех номинациях доступен на официальном сайте YUNA.