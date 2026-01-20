ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

YUNA 2026 объявила лонг-лист претендентов и ввела новую номинацию

Вторник 20 января 2026 17:01
UA EN RU
YUNA 2026 объявила лонг-лист претендентов и ввела новую номинацию YUNA 2026 объявила лонглист претендентов (фото: yuna.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Национальная музыкальная премия YUNA обнародовала референс-лист претендентов на награды 2026 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт премии.

Церемония награждения YUNA 2026 состоится 15 апреля 2026 года в столичном Дворце "Украина".

Как отмечают организаторы, референс-лист сформирован в соответствии с действующим регламентом премии.

Он охватывает релизы украинских артистов, которые выходили в период с 1 января по 31 декабря 2025 года - с учетом ротаций на радио, появления в эфирах телеканалов и публикаций на стриминговых платформах.

Также сообщается, что в декабре прошлого года оргкомитет совместно с Экспертным советом YUNA обновили регламент и расширили состав жюри - к голосованию присоединились новые представители музыкальной индустрии.

Новая номинация YUNA 2026

В этом году премия также объявила о нововведениях: YUNA увеличила количество категорий, добавив новую номинацию - "Лучшая новая версия". В ней будут соревноваться кавер-версии, которые были выпущены в течение 2025 года.

По замыслу организаторов, новая категория должна подчеркнуть связь между музыкальными поколениями и отметить современное переосмысление знаковых украинских песен прошлого.

Референс-лист в номинации "Лучшая песня": кто среди претендентов

Одним из самых больших и самых обсуждаемых списков традиционно стал референс-лист в категории "Лучшая песня".

В него попали как артисты с наибольшей популярностью в чартах, так и новые имена, которые активно заявляли о себе в течение года.

Среди претендентов - 100лица, ADAM & SASHA NOROVA, Alena Omargalieva (а также ее коллаборации с MamaRika и "Кралицей"), ANGY KREYDA, ASHYK & Тони Браско, BRYANGIN, CHEEV, Chico & Qatoshi, DIBROVA, DISCOMAN, Domiy, DOROFEEVA (включая дуэт с POSITIFF), DOVI и Drevo.

Также в референсе фигурируют FIЇNKA, Golubenko, GROSU (вместе с Don Maron), IVAN LIULENOV & DAMNITSKYI, Ivan NAVI, Jamala и Jerry Heil - как с сольными треками, так и в совместной работе с MONATIK, Евгением Хмарой и YARMAK.

Отдельно в списке присутствуют KADNAY, Kalush Orchestra, а также группа kavabanga Depo kolibri, которая в течение года отметилась несколькими релизами.

Кроме того, среди кандидатов на награду - KAZKA, KHAYAT, Klavdia Petrivna, KOLA, Kozak Siromaha & 93 ОМБР "Холодный Яр", KREMENTSOVA, Lazanovskyi I RIDNYI, Liya Li, LOMIY, MamaRika, Marshroot, Maryna Krut, Max Barskih, MC PCIX & Арсен the Люпен, MELOVIN и его дуэт с Lama, а также MOLODI (включая совместную песню с Машей Кондратенко).

В перечень также попали MONATIK и его коллаборации с DOROFEEVA, KAZKA и KOLA, Nikow, Ostap Drivko, paashee, Parfeniuk (и совместный трек с Максимом Бородиным), PATSYKI Z FRANEKA, Pivovarov Prod & PTASHKIN & MLB, POSITIFF, ROXOLANA & Michelle Andrade, SAMCHUK (вместе с BURLA и MOSE), SHERSTIUK, SHUMEI, SKOFKA, Souljust, STASYA & SUROV, Stukalo, SWOIIA (вместе с ALEKSEEV), TARABAROVA, TAYANNA и TESLENKO.

Среди других артистов и проектов, которые оказались в референс-листе, - The Вуса & Ziferblat & Артем Пивоваров, The Вуса & Даша Астафьева, Лера Мандзюк, Ирина Билык, Артем Пивоваров, The Вуса & Степан Гига & Ветераны Космических Войск, Вася Харизма, Артем Пивоваров, The Кум & Виталий Каменюченко, TVORCHI, VARASH (в том числе в дуэте с DOVI), Victoria Niro, Viva Viktoria, VOLKANOV, VOLODYMYR DANTES, Wellboy, YAKTAK, YARMAK, Ziferblat, ZLATA OGNEVICH (включая фит с CHEEV), а также Zwyntar.

Также в списке номинантов указаны Анна Тринчер, Белый Бо, Богдан Пришляк, Виктория Васильевна & Халамандра, Виталий Козловский, Влад Булах, ДАВНЯ КАЗКА, Жадан и Собаки & Курган и Агрегат, ИВО БОБУЛ & ZHANNET, Ирина Билык, Ирина Федишин, Концертный Дозор, Максим Бородин (вместе с alyona alyona), Марина и компания, Мария Бурмака, Маша Кондратенко & Миша Крупин, Михаил Брунский, Миша Крупин, Настя Балог, Настя Борщ & Шугар, Наталья Могилевская, Не ждали, Никита Киселев (в том числе вместе с iSKra), Океан Эльзы, Елена Тополя & Edgar Ti, Оля Полякова, Оля Цибульская, ОЧИ В ОЧИ, Роман Ващук, РуханкоМен, Святослав Вакарчук (вместе с SHUMEI), СКАЙ, Тина Кароль (включая дуэт с SadSvit), Томми Версетти & Тася, Кристина Панасюк, Шугар и его фит с IVAN LIULENOV.

Полный референс-лист претендентов во всех номинациях доступен на официальном сайте YUNA.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины