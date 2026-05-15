Йде на піку слави: популярна співачка ошелешила заявою про паузу в кар'єрі

Три роки відпочинку

За словами співачки, вона планує зробити перерву, поставивши на паузу свою музичну кар'єру, приблизно на три роки. Зробити це Doja Cat хоче по завершенню сольного туру "Tour Ma Vie World Tour", який стартував 18 листопада 2025 року в Окленді (Нова Зеландія), а завершитися має 1 грудня 2026 року великим концертом у Madison Square Garden (Нью-Йорк).

Виконавиця наголосила, що це не остаточний "відхід", а бажання перезавантажитися та пожити звичайним життям без постійного графіку виступів і записів".

"Я думаю, хочу взяти 3 роки відпочинку", - підкреслила вона.

Співачка Doja Cat (фото: Getty Images)

Плани на "паузу"

Doja Cat розповіла, що хоче присвятити вільний від виступів час простим речам, які раніше відкладала через кар’єру. Зокрема, в її планах облаштувати власний дім, зайнятися творчими хоббі та різними мистецькими проєктами. Також зірка воліє відпочити від публічності та соцмереж і, що не менш важливо - провести цю паузу "без тиску музичної індустрії".

Йдеться саме про тимчасову перерву після активного періоду роботи та туру. У тому ж інтерв’ю вона підкреслила, що просто хоче "робити що завгодно" і дозволити собі "свободу після інтенсивного етапу в музиці".