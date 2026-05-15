Уходит на пике славы: популярная певица ошарашила заявлением о паузе в карьере

Три года отдыха

По словам певицы, она планирует сделать перерыв, поставив на паузу свою музыкальную карьеру, примерно на три года. Сделать это Doja Cat хочет по завершению сольного тура "Tour Ma Vie World Tour", который стартовал 18 ноября 2025 года в Окленде (Новая Зеландия), а завершиться должен 1 декабря 2026 года большим концертом в Madison Square Garden (Нью-Йорк).

Исполнительница подчеркнула, что это не окончательный "уход", а желание перезагрузиться и пожить обычной жизнью без постоянного графика выступлений и записей".

"Я думаю, хочу взять 3 года отдыха", - подчеркнула она.

Певица Doja Cat (фото: Getty Images)

Планы на "паузу"

Doja Cat рассказала, что хочет посвятить свободное от выступлений время простым вещам, которые раньше откладывала из-за карьеры. В частности, в ее планах обустроить собственный дом, заняться творческими хобби и различными художественными проектами. Также звезда предпочитает отдохнуть от публичности и соцсетей и, что не менее важно - провести эту паузу "без давления музыкальной индустрии".

Речь идет именно о временном перерыве после активного периода работы и тура. В том же интервью она подчеркнула, что просто хочет "делать что угодно" и позволить себе "свободу после интенсивного этапа в музыке".