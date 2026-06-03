YAKTAK жорстко пройшовся по українцях на концерті Коржа: "Як після всього слухати цю музику?"

Співак наголосив, що 24 лютого 2022 року стало для нього особистою межею.

"Я взагалі не слідкую. Я не знаю, які там артисти є. От в 22-му році, 24 лютого, для мене закінчилося все, що я знав про те, тому я не знаю, хто їздив, хто виступає. Ну, звісно, що негативно, бо хто би що не казав, це російська музика, це російською мовою, а мова - це кордон", - сказав YAKTAK.

На думку артиста, під час війни українцям варто більше уваги приділяти саме своїй культурі та підтримувати українських виконавців.

"Я вважаю, що в цей час нам треба підтримувати наших виконавців українську музику, а її так багато. Вона така красива в нас. Треба просто почути це", - додав артист.

Виконавець також зізнався, що до повномасштабного вторгнення російська музика була присутня в його плейлисті, хоча й не становила його основу.

YAKTAK висловився про українців, які слухають Коржа (фото: instagram.com/yaktak_official)

За словами виконавця, тоді він слухав різну музику, як і більшість його оточення.

"В моєму плеєрі було десь відсотків 70, напевне, англійської музики, відсотків 20 української, відсотків 10, звісно, російської музики також. Але, ну, просто все оточення слухало і я не міг її не чути і не міг в цьому не жити", - розповів артист.

Втім, після 24 лютого його позиція змінилася. Співак пояснив, що через війну, геноцид українців і щоденні російські атаки він більше не може сприймати російську музику як щось нейтральне.

"Але геноцид українського народу століттями триває. Нас століттями вбивають, катують, вивозять. Все, що відбувається кожного дня над нашими містами. Як після цього усього слухати російську музику? Не повертається навіть язик, палець чи вухо, щоб включити це все", - підсумував YAKTAK.

Концерт Макса Коржа у Бухаресті

Макс Корж 23 травня виступив у Бухаресті. Після концерту в соцмережах почали активно обговорювати не лише кількість українців у залі, а й кілька суперечливих моментів, які сталися під час виступу.

Зокрема, користувачі Threads писали, що на концерт нібито не дозволяли приносити українські прапори.

За словами очевидців, якщо охорона помічала синьо-жовті стяги, їх забирали.

Водночас у залі, як стверджують користувачі, можна було побачити російські прапори.

Ще один епізод, який викликав дискусію, стався після того, як частина глядачів почала скандувати "Путін - х*ло".

Корж відреагував на це зі сцени й попросив не вигукувати на його концертах жодних імен, окрім його власного.

Макс Корж (фото: instagram.com/maxkorzhmus)

Після цього в мережі Коржа знову звинуватили у спробі "всидіти на двох стільцях".

Частина користувачів нагадала, що після початку повномасштабної війни артист засуджував війну, але уникав прямого називання Росії агресором.

У 2022 році Корж також випустив антивоєнну пісню, де були слова про те, що "має рацію той, хто захищає свій дім".

Однак, на думку критиків, попри такі меседжі артист досі не формулює свою позицію достатньо чітко.

Минулого року схожі дискусії виникали після концерту Коржа в Польщі, де також було багато українців. Тоді артист зі сцени закликав "зупинити війну", але не уточнив, до кого саме звертається.