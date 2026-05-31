Семен Горов висловився про Повалій і Лорак, які обрали Росію: "Намагався знайти виправдання"

Український режисер Семен Горов прокоментував позицію артистів, які після початку повномасштабної війни або підтримали Росію, або продовжили мовчати про її агресію проти України. Зокрема, він згадав Таїсію Повалій та Ані Лорак, з якими свого часу працював.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю режисера для OBOZ.UA .

Горов розповів, що особисто знав Таїсію Повалій і співпрацював із нею.

За словами режисера, ще раніше артистка відкрито демонструвала свої політичні симпатії та підтримувала Віктора Януковича.

Водночас він зазначив, що тоді це можна було сприймати як частину політичних поглядів людини.

Однак після початку війни, на думку Горова, ситуація змінилася кардинально.

"Знаєте, я не люблю когось засуджувати, але деякі речі мені важко зрозуміти. Таїсію Повалій я справді знав особисто, працював із нею. Вона й тоді не приховувала своїх політичних поглядів - була довіреною особою Януковича, підтримувала його. Але тоді це все ж сприймалося як частина демократії: людина має право на свої переконання", - сказав Горов.

"Але коли після всього, що сталося, ти починаєш говорити речі проти власної країни, проти людей, які тут живуть і гинуть, - цього не можу зрозуміти. Намагався якось для себе пояснити, знайти виправдання, але не зміг. Дивився якесь її інтерв'ю нещодавно, знаєте, якщо вона вже пішла на те, щоб порвати з сином... Навіть не знаю, як охарактеризувати: це вже якесь манкуртство", - додав він.

Також режисер висловився про Ані Лорак.

Семен не став детально розбирати її поведінку, однак припустив, що в таких випадках може йтися про поєднання грошей, успіху, життя в іншій реальності та небажання ставити собі складні моральні питання.

"Чесно кажучи, не дуже хочу занурюватися в цю тему й аналізувати їхню психологію. Мені здається, там усе разом: успіх, гроші, життя в іншій реальності й небажання ставити собі болючі питання. Бо якщо почнеш чесно відповідати на них - доведеться переживати, співчувати, ламати свій комфортний світ...", - поділився думкою режисер.

"У психології це називається "когнітивний дисонанс", звідти оце: "не все так однозначно", "я поза політикою", "від мене нічого не залежить". Я не психолог і не суддя. На жаль, так було в усі часи: під час великих потрясінь завжди знаходяться люди, які переходять на інший бік", - зазначив Горов.

Нагадаємо, Таїсія Повалій після початку повномасштабного вторгнення не засудила російську агресію та продовжила жити й працювати в РФ.

Нещодавно Вінницький міський суд заочно призначив колишній народній артистці України та екснардепці від забороненої "Партії регіонів" 12 років ув’язнення.

Також їй заборонили обіймати певні посади протягом 15 років і постановили конфіскувати все майно на користь держави.

За даними слідства, після Революції гідності Повалій переїхала до Росії, де системно підтримувала країну-агресорку.

Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала війну проти України та поширювала антиукраїнські тези.

Також відомо, що у 2023 році артистка отримала громадянство РФ. У Росії вона продовжила концертну діяльність, з’являлася на заходах на підтримку так званої "СВО" та давала коментарі російським пропагандистським медіа.

Крім того, у 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення активів Повалій у дохід держави.

Йшлося про земельні ділянки та нерухомість у Київській області, транспорт, зброю, а також майнові права на дев’ять музичних творів. У 2025 році ці права офіційно перейшли державі Україна.

Ані Лорак після початку повномасштабної війни також фактично зникла з українського шоу-бізнесу.

Співачка продовжує жити й працювати в Росії, через що регулярно потрапляє під критику українців.

Водночас у розмовах із російськими ЗМІ Лорак неодноразово заявляла, що в Україні нібито стикалася з "тиском" і "цькуванням", які, за її словами, заважали їй будувати кар’єру.

Серед тих, кого артистка згадувала в цьому контексті, була й Тіна Кароль.