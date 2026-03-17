"Я знаю про інтерес": шотландська футболіст вперше відверто заговорив про збірну України

Шотландське коріння та інтерес з боку УАФ

22-річний виконавець, який має українське походження через свого дідуся, підтвердив факт комунікації з українською стороною.

За словами футболіста, ще на початку року з'явилася інформація про запуск процесу набуття ним громадянства України.

Юр зазначив, що представники збірної дійсно виходили на зв'язок та вивчали можливість його залучення до лав національної команди.

"Інтерес з боку України - це реальність. Кілька місяців тому робилися кроки щодо оформлення паспорта, але наразі я не володію повною інформацією про стан справ", - зазначає гравець.

Конкуренція в атаці "синьо-жовтих"

Попри попередні контакти, нападник досить скептично оцінює шанси на швидкий дебют у команді Сергія Реброва.

Юр підкреслив, що в розпорядженні тренерського штабу збірної України вже є форварди високого класу, які виступають у провідних чемпіонатах Європи.

Саме тому він не очікує виклику на найближчі вирішальні матчі плей-оф відбору до ЧС-2026, де українці 26 березня протистоятимуть Швеції.

Наразі футболіст фокусується на клубній кар'єрі.

Після переходу до "Сіріуса" у березні 2025 року він демонструє солідну результативність: у активі гравця 11 голів та 4 асисти в чемпіонаті, а також 4 забиті м'ячі в межах Кубка Швеції.

Трансферні чутки та інтерес з УПЛ

Окрім питання збірної, навколо Юра активізувалися і трансферні новини. Раніше повідомлялося про зацікавленість з боку житомирського "Полісся".

Клуб УПЛ нібито пропонував за форварда 1,5 млн євро, проте шведська сторона відхилила цей запит.

Очікується, що житомиряни можуть покращити пропозицію до 2,5 млн євро.

Варто нагадати, що раніше в контексті можливої натуралізації перед стиковими матчами чемпіонату світу також згадувалося прізвище бразильського легіонера "Шахтаря" Педріньйо.