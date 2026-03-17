"Я знаю об интересе": шотландский футболист впервые откровенно заговорил о сборной Украины

Шотландские корни и интерес со стороны УАФ

22-летний исполнитель, который имеет украинское происхождение через своего дедушку, подтвердил факт коммуникации с украинской стороной.

По словам футболиста, еще в начале года появилась информация о запуске процесса приобретения им гражданства Украины.

Юр отметил, что представители сборной действительно выходили на связь и изучали возможность его привлечения в ряды национальной команды.

"Интерес со стороны Украины - это реальность. Несколько месяцев назад делались шаги по оформлению паспорта, но пока я не владею полной информацией о состоянии дел", - отмечает игрок.

Конкуренция в атаке "сине-желтых"

Несмотря на предварительные контакты, нападающий достаточно скептически оценивает шансы на скорый дебют в команде Сергея Реброва.

Юр подчеркнул, что в распоряжении тренерского штаба сборной Украины уже есть форварды высокого класса, которые выступают в ведущих чемпионатах Европы.

Именно поэтому он не ожидает вызова на ближайшие решающие матчи плей-офф отбора к ЧМ-2026, где украинцы 26 марта будут противостоять Швеции.

Сейчас футболист фокусируется на клубной карьере.

После перехода в "Сириус" в марте 2025 года он демонстрирует солидную результативность: в активе игрока 11 голов и 4 ассиста в чемпионате, а также 4 забитых мяча в рамках Кубка Швеции.

Трансферные слухи и интерес из УПЛ

Кроме вопроса сборной, вокруг Юра активизировались и трансферные новости. Ранее сообщалось о заинтересованности со стороны житомирского "Полесья".

Клуб УПЛ якобы предлагал за форварда 1,5 млн евро, однако шведская сторона отклонила этот запрос.

Ожидается, что житомиряне могут улучшить предложение до 2,5 млн евро.

Стоит напомнить, что ранее в контексте возможной натурализации перед стыковыми матчами чемпионата мира также упоминалась фамилия бразильского легионера "Шахтера" Педриньо.