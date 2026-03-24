"Я пережив тут усе": легіонер "Шахтаря" розповів, чому не втік від обстрілів і вивчив гімн України

15:24 24.03.2026 Вт
2 хв
Лассіна Траоре зізнався, що відчуває себе українцем
aimg Андрій Костенко
Лассіна Траоре (фото: ФК "Шахтар")

Нападник донецького "Шахтаря" Лассіна Траоре став одним із небагатьох іноземних гравців, хто не скористався правом розірвати контракт після початку повномасштабного вторгнення. Форвард із Буркіна-Фасо зізнався, що за п'ять років Україна стала для нього рідною, а державна символіка набула особливого значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю футболіста чеському виданню Livesport.

Гімн як символ поваги

Особливу увагу вболівальників привернуло відео, де Траоре натхненно співає український гімн перед матчами. Футболіст пояснив, що це не просто формальність.

"Я чую його вже п'ять років. Те, що я слухаю його перед кожним матчем, змусило мене полюбити гімн. Я почав дізнаватися значення окремих фраз і прив'язався до нього. Це спосіб поважати та шанувати країну, яка прийняла тебе і надала все необхідне", - розповідає Лассіна.

Життя та футбол під обстрілами

Попри складність української мови, нападник уже опанував футбольну термінологію та базові побутові фрази. Проте головним для нього залишається ментальний зв'язок із країною. Траоре наголошує, що коли виходить на поле з українським прапором на плечах, він відчуває те саме, що і його партнери по команді.

"Так, я відчуваю себе українцем. Я пережив тут усе разом із партнерами і зараз намагаюся підтримувати їх у цей важкий період. Україна стала моїм другим домом", - розповідає форвард.

Футболіст додає, що вже повністю адаптувався до місцевої культури та навіть звик до української їжі.

"Я тут дуже щасливий. Коли у нас є вільний час, я люблю просто гуляти вулицями Києва – це місто прекрасне", - підсумував легіонер.

Хто такий Лассіна Траоре

25-річний нападник "Шахтаря" та збірної Буркіна-Фасо. Вихованець академії амстердамського "Аякса", у складі якого провів 31 матч та забив 12 голів. У жовтні 2020 року встановив рекорд Ередивізі, відзначившись 5 голами та 3 асистами в матчі з "Венло" (13:0).

У червні 2021 року перейшов до "Шахтаря". Станом на березень 2026 року провів за "гірників" 104 матчі, у яких забив 28 голів.

На рівні збірних Траоре провів за національну команду Буркіна-Фасо 31 матч, забивши 13 м'ячів.

Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
Росія вдарила по 14-поверхівці в Дніпрі: сталися пожежі, є поранені
