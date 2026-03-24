"Я пережил здесь все": легионер "Шахтера" рассказал, почему не сбежал от обстрелов и выучил гимн Украины

Нападающий донецкого "Шахтера" Лассина Траоре стал одним из немногих иностранных игроков, кто не воспользовался правом расторгнуть контракт после начала полномасштабного вторжения. Форвард из Буркина-Фасо признался, что за пять лет Украина стала для него родной, а государственная символика приобрела особое значение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью футболиста чешскому изданию Livesport.

Гимн как символ уважения

Особое внимание болельщиков привлекло видео, где Траоре вдохновенно поет украинский гимн перед матчами. Футболист объяснил, что это не просто формальность.

"Я слышу его уже пять лет. То, что я слушаю его перед каждым матчем, заставило меня полюбить гимн. Я начал узнавать значение отдельных фраз и привязался к нему. Это способ уважать и почитать страну, которая приняла тебя и предоставила все необходимое", - рассказывает Лассина.

Жизнь и футбол под обстрелами

Несмотря на сложность украинского языка, нападающий уже овладел футбольной терминологией и базовыми бытовыми фразами. Однако главным для него остается ментальная связь со страной. Траоре отмечает, что когда выходит на поле с украинским флагом на плечах, он чувствует то же, что и его партнеры по команде.

"Да, я чувствую себя украинцем. Я пережил здесь все вместе с партнерами и сейчас стараюсь поддерживать их в этот трудный период. Украина стала моим вторым домом", - рассказывает форвард.

Футболист добавляет, что уже полностью адаптировался к местной культуре и даже привык к украинской еде.

"Я здесь очень счастлив. Когда у нас есть свободное время, я люблю просто гулять по улицам Киева - этот город прекрасен", - подытожил легионер.

Кто такой Лассина Траоре

25-летний нападающий "Шахтера" и сборной Буркина-Фасо. Воспитанник академии амстердамского "Аякса", в составе которого провел 31 матч и забил 12 голов. В октябре 2020 года установил рекорд Эредивизи, отметившись 5 голами и 3 ассистами в матче с "Венло" (13:0).

В июне 2021 года перешел в "Шахтер". По состоянию на март 2026 года провел за "горняков" 104 матча, в которых забил 28 голов.

На уровне сборных Траоре провел за национальную команду Буркина-Фасо 31 матч, забив 13 мячей.