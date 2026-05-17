Головна » Розваги » Шоу бізнес

LELÉKA відреагувала на 9-те місце України на "Євробаченні-2026"

09:58 17.05.2026 Нд
2 хв
Артистка розповіла, чи задоволена своїм виступом
aimg Іванна Пашкевич
LELÉKA відреагувала на 9-те місце України на "Євробаченні-2026" LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)
Українська співачка LELÉKA, яка цього року представляла Україну на "Євробаченні-2026", прокоментувала свій виступ у фіналі конкурсу та результат, який отримала країна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Євробачення.

За результатами фіналу LELÉKA посіла 9-те місце. Загалом представниця України отримала 221 бал: 54 - від національного журі та 167 - від глядачів.

Після завершення шоу артистка не приховувала емоцій і зізналася, що залишилася задоволена номером.

"Люди, я щаслива. Я дуже рідко буваю задоволена своїми виступами, але цим виступом я задоволена. Це було яскраво, це було гідно, це було професійно", - сказала Вікторія Лелека.

"Від душі", - коротко додав бандурист Ярослав Джусь, який виступав разом із нею на сцені.

Нагадаємо, перемогу на “Євробаченні-2026” здобула Болгарія. Країну представляла співачка Dara з композицією Bangaranga.

Для Болгарії це стало першим тріумфом за всю історію участі у конкурсі.

Окрему увагу під час виступу LELÉKA привернув і сценічний образ артистки. Його створили українська дизайнерка Лілія Літковська та стилістка Маргарита Шекель.

Працюючи над костюмом, команда надихалася творчістю Лесі Українки, її поезією та візуальними образами на фотографіях.

До слова, свою перемогу на національному відборі Leléka присвячувала саме Лесі Українці.

Спеціальний образ підготували і для бандуриста Ярослава Джуся, який виступав разом зі співачкою.

Його костюм мав відсилання до козацької доби та образу музикантів як хранителів пам’яті й голосу спільноти.

Для номера обрали харківську бандуру. За словами Джуся, саме цей інструмент найточніше передає традицію кобзарської культури, але водночас дозволяє виконувати сучасні музичні партії завдяки хроматичному строю.

