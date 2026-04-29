ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

"Я ж не депутат". Зірка "Парочки слідчих" зізнався, як ставиться до мобілізації

19:53 29.04.2026 Ср
2 хв
Актор поділився, чи має бронь та що робитиме у випадку отримання повістки
aimg Сюзанна Аль Маріді
Український актор Костянтин Октябрський, відомий за серіалами "Кріпосна" та "Парочка слідчих", відверто розповів про своє ставлення до мобілізації та зізнався, чи має бронь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю актора Аліні Доротюк.

Що сказав Октябрський про мобілізацію та бронь

Під час розмови актор поділився своєю заповітною мрією - завершення війни. Він наголосив, що хоче подорожувати Україною, адже раніше не мав такої нагоди.

"Я дуже хочу, щоб закінчилася війна, перестали гинути люди і ми мали змогу спокійно пересуватися по Україні. Бо я навіть за все своє життя жодного разу не був в Карпатах. Не подорожував Україною", - зазначив він.

Актор мріє побувати в Карпатах, центральній та західній частинах України, а також знову повернутися в Крим.

Наразі Костянтин не має бронювання від мобілізації, тому усвідомлює, що може отримати повістку у будь-який момент.

"Не дають поки. Ну, типу буде, будемо говорити. Буду йти", - сказав він.

Актор дав зрозуміти, що спокійно ставиться до можливості бути мобілізованим, оскільки не вважає себе недоторканим.

"Ну, а що я якийсь особливий чи недоторканий? Я ж не депутат", - сміючись додав він.


Хто такий Костянтин Октябрський

Український актор театру і кіно значну частину юності провів у Дніпрі. Там він навчався в театрально-художньому коледжі. Творчий шлях розпочинав на регіональному телебаченні.

З 2010 року почав зніматися в кіно та телесеріалах. У 2014-му став ведучим телепроєкту "Орел і Решка. Шопінг".

Костянтин відомий за серіалами "Кріпосна", "Перші ластівки", "Шпиталь", "Парочка слідчих", "Встигнути до 30" та іншими.

Нещодавно оголосив про розлучення з дружиною Самірою після понад 10 років спільного життя. У пари є двоє синів - Роберт та Матвій.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Аналітика
Росія прагне повернути те, чим володіла до краху СРСР: інтерв'ю з головою військового комітету НАТО
