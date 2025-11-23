Втікач Влад Яма відреагував на повернення "Танців із зірками" (фото)

Реакція Ями на повернення "Танців із зірками"

Хореограф опублікував у своїх Stories архівний кадр, зроблений під час зйомок проєкту "Танці з зірками", де він позував разом зі своєю тодішньою партнеркою - співачкою Наталією Могилевською.

На фото також присутня Тіна Кароль, яка у той період була ведучою шоу.

Єдиним підписом Ями під знімком стала фраза "Шо, знову?" - саме так хореограф відреагував на ситуацію.

Влад Яма відреагував на повернення "Танців із зірками" (скріншот)

У цьому підписі артист використав відому репліку Вовка з мультфільму "Жил-был пес", створеного за мотивами української народної казки "Сірко".

Зазвичай ця фраза звучить як вираз роздратування або втоми від подій, які повторюються знову й знову.

Архівний кадр танцівник опублікував на тлі новин про відновлення проєкту: 17 листопада продюсери "Танців з зірками", що готують благодійний новорічний випуск шоу.

Вже 21 листопада творці програми оприлюднили склад журі. Оцінювати виступи будуть балерина Катерина Кухар, співак Monatik, Наталія Могилевська та хореограф Дмитро Дікусар, який у перші дні повномасштабної війни добровольцем вирушив на фронт.

Склад жюрі на "Танці із зірками" (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Для Дікусара це буде перший досвід роботи в ролі судді - до цього він з’являвся у проєкті лише як учасник.

Яма ж після кількох сезонів у ролі танцівника сам перейшов у склад журі.

Де зараз Влад Яма

Після 24 лютого він не розголошував, де перебуває. В інтерв’ю влітку 2022 року танцівник зізнався, що разом із дружиною та сином залишив Україну першого дня повномасштабного вторгнення РФ.

За його словами, спочатку сім’я вирушила до Європи, а згодом - до США. Деталі того, як саме він виїхав із країни під час дії воєнного стану, він не коментував.

На початку 2025 року хореограф Женя Кот заявив, що його колега планує повернутися до України.

Він розповів, що Яма, за словами знайомих, не зовсім усвідомлює суспільні настрої.

"Десь півроку тому мені розповідали спільні знайомі, що він щиро вірить, що без проблем буде жити в Києві. Не "відстрілює" зовсім події, думає, що якщо організовує якісь збори для ЗСУ, донатить сам - то цього достатньо", - розповідав Кот.