"Всюди ожеледиця": Наталія Могилевська потрапила в ДТП у день загибелі Скрябіна

Українська співачка Наталія Могилевська потрапила у серйозну ДТП, що сталася через ожеледицю на дорозі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram зірки.

ДТП відбулася 2 лютого - у символічну й трагічну дату, коли вшановують роковини загибелі легендарного музиканта Андрій Кузьменко.

Кадрами з місця події Наталія Могилевська поділилася у своїх соцмережах, звернувшись до водіїв із застереженням бути максимально обережними за несприятливої погоди.

Наталія Могилевська потрапила у ДТП (скріншот)

"Потрапили в ДТП. Друзі, бережіть себе, будьте уважними на дорозі. Всюди ожеледиця та дуже слизько", - написала співачка.

На опублікованому відео видно, що всі три транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. Водночас сама Наталія Могилевська, на щастя, не отримала травм.

Шанувальники артистки одразу звернули увагу на моторошний збіг дат.

Саме цього дня 11 років тому загинув Кузьма Скрябін: повертаючись із концерту в Кривому Розі, автомобіль музиканта зіткнувся з молоковозом, і 46-річний виконавець помер на місці від отриманих травм.

Через цю паралель у мережі з’явилися припущення, що Наталію Могилевську нібито вберіг "захист" Кузьми Скрябіна, адже аварія для неї минула без серйозних наслідків:

Бережи Вас Господь, люба Наталя. З ранку згадую Кузьму і тут таке. Він ваш Янгол-Охоронець напевно. Він мені 2 місяці назад наснився - віщий сон

@kuzma.skryabiin підставив своє крило. Бережіть себе

Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю

Виконавиця відреагувала на ці слова підтримки та емоційно відповіла одному з користувачів.

"Плачу… дякую вам за підтримку", - написала вона.

