ua en ru
Вт, 03 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Повсюду гололедица": Наталья Могилевская попала в ДТП в день гибели Скрябина

Вторник 03 февраля 2026 10:50
UA EN RU
"Повсюду гололедица": Наталья Могилевская попала в ДТП в день гибели Скрябина Наталья Могилевская (фото: facebook.com/mogylevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Наталья Могилевская попала в серьезное ДТП, произошедшее из-за гололеда на дороге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды.

ДТП произошло 2 февраля - в символическую и трагическую дату, когда чтят годовщину гибели легендарного музыканта Андрей Кузьменко.

Кадрами с места происшествия Наталья Могилевская поделилась в своих соцсетях, обратившись к водителям с предостережением быть максимально осторожными при неблагоприятной погоде.

&quot;Повсюду гололедица&quot;: Наталья Могилевская попала в ДТП в день гибели СкрябинаНаталья Могилевская попала в ДТП (скриншот)

"Попали в ДТП. Друзья, берегите себя, будьте внимательными на дороге. Везде гололедица и очень скользко", - написала певица.

На опубликованном видео видно, что все три транспортных средства получили механические повреждения. В то же время сама Наталья Могилевская, к счастью, не получила травм.

Поклонники артистки сразу обратили внимание на жуткое совпадение дат.

Именно в этот день 11 лет назад погиб Кузьма Скрябин: возвращаясь с концерта в Кривом Роге, автомобиль музыканта столкнулся с молоковозом, и 46-летний исполнитель скончался на месте от полученных травм.

Из-за этой параллели в сети появились предположения, что Наталью Могилевскую якобы уберегла "защита" Кузьмы Скрябина, ведь авария для нее прошла без серьезных последствий:

  • Бережи Вас Господь, люба Наталя. З ранку згадую Кузьму і тут таке. Він ваш Янгол-Охоронець напевно. Він мені 2 місяці назад наснився - віщий сон
  • @kuzma.skryabiin підставив своє крило. Бережіть себе
  • Саме згадували за Кузьму сьогодні. Бережіть себе, Наталю

Исполнительница отреагировала на эти слова поддержки и эмоционально ответила одному из пользователей.

"Плачу... спасибо вам за поддержку", - написала она.

&quot;Повсюду гололедица&quot;: Наталья Могилевская попала в ДТП в день гибели СкрябинаНаталья Могилевская попала в ДТП (скриншот)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Наталья Могилевская Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Очень-очень много баллистики": Игнат назвал ключевые особенности новой атаки РФ
"Очень-очень много баллистики": Игнат назвал ключевые особенности новой атаки РФ
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом