"Біль не зменшиться": дочка і друзі Кузьми розчулили спогадами в роковини його загибелі
2 лютого настали 11 роковини від дня загибелі Андрія Кузьменка (Скрябіна). Смерть співака була раптовою, його близькі та колеги досі не можуть повноцінно оговтатися.
Що в роковини загибелі Кузьми написали його близькі, розповідає РБК-Україна.
Щемливі спогади про Скрябіна
Дочка артиста, косметологиня Марія-Барбара, опублікувала спільний знімок із батьком, зроблений у США.
"Стільки років пройшло… А такий біль ніколи не зменшиться. Вірю, що ти завжди зі мною", - написала вона.
Донька Кузьми розчулила словами про тата (скриншот)
Радіоведуча Юлія Карпова оприлюднила текст-спогад про дружбу з музикантом та розповіла про той ранок, коли дізналася про трагедію.
"Так чітко памʼятаю смак зірваного у кров голосу, коли звищалась від ранкових новин. Уже 11 років, як памʼятаю. "Юльчик, маленька!", - кричав щоразу і обнімав з усіх сил. Зустрічались "на годинку" і випадали з життя на півдня", - написала Карпова.
"В памʼяті лишилось: "Юлька, таких, як ти, я зустрів максимум 10! Розумієш? За 25 років! От і думай! " У тебе на телефоні пропущені від мене, а я не вірю у все, бо ти повинен перетелефонувати. От би зараз ще одне смс: "Буду чітко вчасно", - додала вона.
Ведуча висловилася про Скрябіна (скриншот)
Співачка і музична продюсерка цьогорічного Нацвідбору Джамала виклала чорно-білі кадри з Кузьменком і додала короткий підпис.
"11 років. Пам’ятаємо", - йшлося в Stories.
Джамала показала фото з Кузьмою Скрябіним (скриншот)
Наталія Могилевська поділилася кадрами зі Скрябіним та вразила зізнанням.
"Саме зараз тебе особливо не вистачає. Доки буду жити - буду тебе памʼятати", - написала співачка.
Могилевська і Кузьма (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
У коментарях під постом з'явилася і реперка alyona alyona.
"Так шкода, що не познайомилася з ним ніколи", - написала вона.
Ірина Білик також опублікувала портрет Кузьми.
"Всі твої слова були пророчими… Не вистачає тебе", - зізналася співачка.
Білик висловилася про Скрябіна (скриншот)
А ведучий Слава Дьомін пригадав той день, коли новина про ДТП з’явилася у прямому ефірі.
"11 років без Кузьми. Досі пам'ятаю, як 2 лютого о 9:40 був в ефірі Люкс ФМ і почали зʼявлятись новини про Андрія. Перша година - нерозуміння, шок. А потім усвідомлення", - йдеться в дописі.
"Пам'ятаю кілька цінних порад від Андрія, які досі використовую. Дякую тобі за приятелювання і наші розмови", - додав Дьомін.
Дьомін показав кадри з Кузьмою (фото: instagram.com/slavademin_official)
Що відомо про загибель Андрія Кузьменка
Андрій Кузьменко загинув вранці 2 лютого 2015 року у дорожньо-транспортній пригоді на трасі поблизу села Лозуватка.
Автомобіль співака Toyota Sequoia зіткнувся з молоковозом ГАЗ-53. Від удару машина Кузьми отримала сильні ушкодження. Артист загинув на місці до приїзду медиків.
Відомо, що напередодні він повертався з концерту в Кривому Розі. Розслідування аварії встановило, що зіткнення сталося на зустрічній смузі, але остаточні причини трагедії так і не отримали однозначного формулювання. Рідні багато разів наголошували, що не вважають справу розслідуваною повністю, і протягом багатьох років неодноразово вимагали повторної експертизи.
Поховали Кузьму 5 лютого у Львові. Попрощатися з ним тоді прийшли тисячі людей.
