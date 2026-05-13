Встигнути до кінця сезону: скільки голів залишилося Ярмоленку до абсолютного рекорду УПЛ

Нова позначка лідера "Динамо"

У поєдинку проти ковалівського "Колоса" 36-річний лідер "біло-синіх" вкотре продемонстрував клас. У першому таймі Ярмоленко холоднокровно реалізував пенальті, подвоївши перевагу своєї команди.

Цей м'яч став для Андрія 122-м у рамках української Прем'єр-ліги. Наразі він міцно утримує третю сходинку в списку найкращих снайперів за всю історію турніру, проте тепер його відставання від лідерів стало мінімальним.

Бомбардирські перегони: хто попереду

До омріяного титулу абсолютного рекордсмена Ярмоленку залишилося зробити лише два точних кроки. Ситуація в топі історичного заліку виглядає наступним чином.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ:

Максим Шацьких – 124 голи Сергій Ребров – 123 Андрій Ярмоленко – 122 Євген Селезньов – 117 Андрій Воробей – 105 Жуніор Мораєс – 103 Олександр Гладкий – 99 Олександр Гайдаш – 95 Марко Девіч – 90 Сергій Мізін – 90

Таким чином, наступний забитий м'яч дозволить Андрію зрівнятися з Сергієм Ребровим, а ще два голи – виведуть його на чисте перше місце.

Останній шанс легенди

Інтриги додає той факт, що цей сезон може стати фінальним акордом у професійній кар'єрі гравця. Контракт Ярмоленка з киянами спливає влітку 2026 року, і раніше футболіст натякав, що планує повісити бутси на цвях саме після закінчення поточної кампанії.

Для того, щоб перевершити досягнення Максима Шацьких, у легенди "Динамо" залишилося тільки два матчі. Попереду у "біло-синіх" зустрічі з "Полтавою" (16 травня) та "Кудрівкою" (24 травня). Саме у них лідер киян має всі шанси поставити жирну крапку у своїй бомбардирській історії.