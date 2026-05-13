Успеть до конца сезона: сколько голов осталось Ярмоленко до абсолютного рекорда УПЛ

18:56 13.05.2026 Ср
2 мин
Легенда "Динамо" ранее заявил, что текущая кампания - для него последняя
Андрей Костенко
Андрей Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после очередного результативного матча оказался на расстоянии считанных голов от звания лучшего бомбардира в истории национального первенства.

Сколько голов и матчей осталось у вингера, чтобы переписать историю - подскажет РБК-Украина.

Новая отметка лидера "Динамо"

В поединке против ковалевского "Колоса" 36-летний лидер "бело-синих" в очередной раз продемонстрировал класс. В первом тайме Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды.

Этот мяч стал для Андрея 122-м в рамках украинской Премьер-лиги. Сейчас он прочно удерживает третью строчку в списке лучших снайперов за всю историю турнира, однако теперь его отставание от лидеров стало минимальным.

Бомбардирская гонка: кто впереди

До заветного титула абсолютного рекордсмена Ярмоленко осталось сделать лишь два точных шага. Ситуация в топе исторического зачета выглядит следующим образом.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ:

  1. Максим Шацких - 124 гола
  2. Сергей Ребров - 123
  3. Андрей Ярмоленко - 122
  4. Евгений Селезнев - 117
  5. Андрей Воробей - 105
  6. Жуниор Мораес - 103
  7. Александр Гладкий - 99
  8. Александр Гайдаш - 95
  9. Марко Девич - 90
  10. Сергей Мизин - 90

Таким образом, следующий забитый мяч позволит Андрею сравняться с Сергеем Ребровым, а еще два гола - выведут его на чистое первое место.

Последний шанс легенды

Интриги добавляет тот факт, что этот сезон может стать финальным аккордом в профессиональной карьере игрока. Контракт Ярмоленко с киевлянами истекает летом 2026 года, и ранее футболист намекал, что планирует повесить бутсы на гвоздь именно по окончании текущей кампании.

Для того, чтобы превзойти достижение Максима Шацких, у легенды "Динамо" осталось только два матча. Впереди у "бело-синих" встречи с "Полтавой" (16 мая) и "Кудривкой" (24 мая). Именно в них лидер киевлян имеет все шансы поставить жирную точку в своей бомбардирской истории.

Ранее мы рассказали, на каком месте Украина завершила сезон-2025/26 в Таблице коэффициентов УЕФА и что это дает клубам.

