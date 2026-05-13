Успеть до конца сезона: сколько голов осталось Ярмоленко до абсолютного рекорда УПЛ

Новая отметка лидера "Динамо"

В поединке против ковалевского "Колоса" 36-летний лидер "бело-синих" в очередной раз продемонстрировал класс. В первом тайме Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды.

Этот мяч стал для Андрея 122-м в рамках украинской Премьер-лиги. Сейчас он прочно удерживает третью строчку в списке лучших снайперов за всю историю турнира, однако теперь его отставание от лидеров стало минимальным.

Бомбардирская гонка: кто впереди

До заветного титула абсолютного рекордсмена Ярмоленко осталось сделать лишь два точных шага. Ситуация в топе исторического зачета выглядит следующим образом.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ:

Максим Шацких - 124 гола Сергей Ребров - 123 Андрей Ярмоленко - 122 Евгений Селезнев - 117 Андрей Воробей - 105 Жуниор Мораес - 103 Александр Гладкий - 99 Александр Гайдаш - 95 Марко Девич - 90 Сергей Мизин - 90

Таким образом, следующий забитый мяч позволит Андрею сравняться с Сергеем Ребровым, а еще два гола - выведут его на чистое первое место.

Последний шанс легенды

Интриги добавляет тот факт, что этот сезон может стать финальным аккордом в профессиональной карьере игрока. Контракт Ярмоленко с киевлянами истекает летом 2026 года, и ранее футболист намекал, что планирует повесить бутсы на гвоздь именно по окончании текущей кампании.

Для того, чтобы превзойти достижение Максима Шацких, у легенды "Динамо" осталось только два матча. Впереди у "бело-синих" встречи с "Полтавой" (16 мая) и "Кудривкой" (24 мая). Именно в них лидер киевлян имеет все шансы поставить жирную точку в своей бомбардирской истории.