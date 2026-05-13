ua en ru
Ср, 13 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Встигнути до кінця сезону: скільки голів залишилося Ярмоленку до абсолютного рекорду УПЛ

18:56 13.05.2026 Ср
2 хв
Легенда "Динамо" раніше заявив, що поточна кампанія - для нього остання
aimg Андрій Костенко
Встигнути до кінця сезону: скільки голів залишилося Ярмоленку до абсолютного рекорду УПЛ Андрій Ярмоленко (фото: ФК "Динамо")
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко після чергового результативного матчу опинився на відстані лічених голів від звання найкращого бомбардира в історії національної першості.

Скільки голів та матчів залишилося у вінгера, щоб переписати історію – підкаже РБК-Україна.

Читайте також: Від "срібла" до катастрофи: "Олександрія" офіційно вилетіла з УПЛ. Що пішло не так?

Нова позначка лідера "Динамо"

У поєдинку проти ковалівського "Колоса" 36-річний лідер "біло-синіх" вкотре продемонстрував клас. У першому таймі Ярмоленко холоднокровно реалізував пенальті, подвоївши перевагу своєї команди.

Цей м'яч став для Андрія 122-м у рамках української Прем'єр-ліги. Наразі він міцно утримує третю сходинку в списку найкращих снайперів за всю історію турніру, проте тепер його відставання від лідерів стало мінімальним.

Бомбардирські перегони: хто попереду

До омріяного титулу абсолютного рекордсмена Ярмоленку залишилося зробити лише два точних кроки. Ситуація в топі історичного заліку виглядає наступним чином.

Топ-10 найкращих бомбардирів в історії УПЛ:

  1. Максим Шацьких – 124 голи
  2. Сергій Ребров – 123
  3. Андрій Ярмоленко – 122
  4. Євген Селезньов – 117
  5. Андрій Воробей – 105
  6. Жуніор Мораєс – 103
  7. Олександр Гладкий – 99
  8. Олександр Гайдаш – 95
  9. Марко Девіч – 90
  10. Сергій Мізін – 90

Таким чином, наступний забитий м'яч дозволить Андрію зрівнятися з Сергієм Ребровим, а ще два голи – виведуть його на чисте перше місце.

Останній шанс легенди

Інтриги додає той факт, що цей сезон може стати фінальним акордом у професійній кар'єрі гравця. Контракт Ярмоленка з киянами спливає влітку 2026 року, і раніше футболіст натякав, що планує повісити бутси на цвях саме після закінчення поточної кампанії.

Для того, щоб перевершити досягнення Максима Шацьких, у легенди "Динамо" залишилося тільки два матчі. Попереду у "біло-синіх" зустрічі з "Полтавою" (16 травня) та "Кудрівкою" (24 травня). Саме у них лідер киян має всі шанси поставити жирну крапку у своїй бомбардирській історії.

Раніше ми розповіли, на якому місці Україна завершила сезон-2025/26 в Таблиці коефіцієнтів УЄФА та що це дає клубам.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ Динамо Ярмоленко
Новини
Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА
Закарпаття опинилося під найбільшою атакою РФ з початку війни, - ОВА
Аналітика
Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Від Жеваго до Коломойського: чи зможе держава покарати олігархів та не знищити їхній бізнес