Успеть до конца сезона: сколько голов осталось Ярмоленко до абсолютного рекорда УПЛ
Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко после очередного результативного матча оказался на расстоянии считанных голов от звания лучшего бомбардира в истории национального первенства.
Сколько голов и матчей осталось у вингера, чтобы переписать историю
Новая отметка лидера "Динамо"
В поединке против ковалевского "Колоса" 36-летний лидер "бело-синих" в очередной раз продемонстрировал класс. В первом тайме Ярмоленко хладнокровно реализовал пенальти, удвоив преимущество своей команды.
Этот мяч стал для Андрея 122-м в рамках украинской Премьер-лиги. Сейчас он прочно удерживает третью строчку в списке лучших снайперов за всю историю турнира, однако теперь его отставание от лидеров стало минимальным.
Бомбардирская гонка: кто впереди
До заветного титула абсолютного рекордсмена Ярмоленко осталось сделать лишь два точных шага. Ситуация в топе исторического зачета выглядит следующим образом.
Топ-10 лучших бомбардиров в истории УПЛ:
- Максим Шацких - 124 гола
- Сергей Ребров - 123
- Андрей Ярмоленко - 122
- Евгений Селезнев - 117
- Андрей Воробей - 105
- Жуниор Мораес - 103
- Александр Гладкий - 99
- Александр Гайдаш - 95
- Марко Девич - 90
- Сергей Мизин - 90
Таким образом, следующий забитый мяч позволит Андрею сравняться с Сергеем Ребровым, а еще два гола - выведут его на чистое первое место.
Последний шанс легенды
Интриги добавляет тот факт, что этот сезон может стать финальным аккордом в профессиональной карьере игрока. Контракт Ярмоленко с киевлянами истекает летом 2026 года, и ранее футболист намекал, что планирует повесить бутсы на гвоздь именно по окончании текущей кампании.
Для того, чтобы превзойти достижение Максима Шацких, у легенды "Динамо" осталось только два матча. Впереди у "бело-синих" встречи с "Полтавой" (16 мая) и "Кудривкой" (24 мая). Именно в них лидер киевлян имеет все шансы поставить жирную точку в своей бомбардирской истории.
