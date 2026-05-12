Всі пісні першого півфіналу "Євробачення": серед них є головний претендент на перемогу

Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026", який проходить у Відні. Учасники представлять свої пісні на легендарній арені Wiener Stadthalle.

РБК-Україна зібрало для вас пісні 15-х артистів, які змагатимуться за місце в фіналі.

Хто виступить у першому півфіналі 12 травня

Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"

Швеція: Felicia "My System"

Хорватія: Lelek "Andromeda"

Греція: Akylas "Ferto"

Португалія: Bandidos do Cante "Rosa"

Грузія: Bzikebi "On Replay"

Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"

Чорногорія: Tamara Živković "Nova Zora"

Естонія: Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"

Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"

Бельгія: Essyla "Dancing on the Ice"

Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"

Сан-Марино: Senhit "Superstar"

Польща: Alicja "Pray"

Сербія: Lavina "Kraj Mene"

Кого вже називають фаворитом "Євробачення-2026"

Згідно з актуальними прогнозами букмекерів, опублікованими на Eurovision World, головним фаворитом першого півфіналу та одним із претендентів на перемогу у Євробачення 2026 наразі вважають Фінляндію. Шанси країни на перемогу оцінюють у 38%.

До трійки лідерів також увійшли представники Греції та Данії.

Увага фанатів прикута до представниці Швеції Felicia. Також активно обговорюють представницю Польщі, адже пісня "Pray" від Alicja стрімко набирає популярність у соцмережах.

Коли виступить представниця України LELÉKA

Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня під номером "12". Її пісня "Ridnym" присвячена внутрішній силі, надії та пошуку світла навіть у найтемніші моменти.

Вона вже встигла провести перші репетиції на сцені.

На початку номера співачка рухається білим подіумом назустріч музиканту Ярослав Джусь, який грає на бандурі - цей момент символізує дім і зв’язок з українською культурою. Пізніше сцена занурюється у темряву, а фінал номера завершується поверненням світла.

Особливу увагу привертає і сценічний образ артистки: біла сукня поверх штанів із тканинними елементами, які змінюються під світлом і наприкінці набувають червоного кольору.

LELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)