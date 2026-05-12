Всі пісні першого півфіналу "Євробачення": серед них є головний претендент на перемогу
Сьогодні, 12 травня, відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2026", який проходить у Відні. Учасники представлять свої пісні на легендарній арені Wiener Stadthalle.
РБК-Україна зібрало для вас пісні 15-х артистів, які змагатимуться за місце в фіналі.
Хто виступить у першому півфіналі 12 травня
Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"
Швеція: Felicia "My System"
Хорватія: Lelek "Andromeda"
Греція: Akylas "Ferto"
Португалія: Bandidos do Cante "Rosa"
Грузія: Bzikebi "On Replay"
Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"
Чорногорія: Tamara Živković "Nova Zora"
Естонія: Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"
Ізраїль: Noam Bettan "Michelle"
Бельгія: Essyla "Dancing on the Ice"
Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"
Сан-Марино: Senhit "Superstar"
Польща: Alicja "Pray"
Сербія: Lavina "Kraj Mene"
Кого вже називають фаворитом "Євробачення-2026"
Згідно з актуальними прогнозами букмекерів, опублікованими на Eurovision World, головним фаворитом першого півфіналу та одним із претендентів на перемогу у Євробачення 2026 наразі вважають Фінляндію. Шанси країни на перемогу оцінюють у 38%.
До трійки лідерів також увійшли представники Греції та Данії.
Увага фанатів прикута до представниці Швеції Felicia. Також активно обговорюють представницю Польщі, адже пісня "Pray" від Alicja стрімко набирає популярність у соцмережах.
Коли виступить представниця України LELÉKA
Представниця України LELÉKA виступить у другому півфіналі 14 травня під номером "12". Її пісня "Ridnym" присвячена внутрішній силі, надії та пошуку світла навіть у найтемніші моменти.
Вона вже встигла провести перші репетиції на сцені.
На початку номера співачка рухається білим подіумом назустріч музиканту Ярослав Джусь, який грає на бандурі - цей момент символізує дім і зв’язок з українською культурою. Пізніше сцена занурюється у темряву, а фінал номера завершується поверненням світла.
Особливу увагу привертає і сценічний образ артистки: біла сукня поверх штанів із тканинними елементами, які змінюються під світлом і наприкінці набувають червоного кольору.
LELÉKA