Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу

19:02 12.05.2026 Вт
Кто на самом деле заслуживает выхода в финал?
aimg Катерина Собкова
Все песни первого полуфинала "Евровидения": среди них есть главный претендент на победу
Сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2026", который проходит в Вене. Участники представят свои песни на легендарной арене Wiener Stadthalle.

РБК-Украина собрало для вас песни 15-х артистов, которые будут соревноваться за место в финале.

Кто выступит в первом полуфинале 12 мая

Молдова: Satoshi "Viva, Moldova!"

Швеция: Felicia "My System"

Хорватия: Lelek "Andromeda"

Греция: Akylas "Ferto"

Португалия: Bandidos do Cante "Rosa"

Грузия: Bzikebi "On Replay"

Финляндия: Linda Lampenius x Pete Parkkonen "Liekinheitin"

Черногория: Tamara Živković "Nova Zora"

Эстония: Vanilla Ninja "Too Epic To Be True"

Израиль: Noam Bettan "Michelle"

Бельгия: Essyla "Dancing on the Ice"

Литва: Lion Ceccah "Sólo Quiero Más"

Сан-Марино: Senhit "Superstar"

Польша: Alicja "Pray"

Сербия: Lavina "Kraj Mene"

Кого уже называют фаворитом "Евровидения-2026"

Согласно актуальным прогнозам букмекеров, опубликованным на Eurovision World, главным фаворитом первого полуфинала и одним из претендентов на победу в Евровидении 2026 сейчас считают Финляндию. Шансы страны на победу оценивают в 38%.

В тройку лидеров также вошли представители Греции и Дании.

Внимание фанатов приковано к представительнице Швеции Felicia. Также активно обсуждают представительницу Польши, ведь песня "Pray" от Alicja стремительно набирает популярность в соцсетях.

Когда выступит представительница Украины LELÉKA

Представительница Украины LELÉKA выступит во втором полуфинале 14 мая под номером "12". Ее песня "Ridnym" посвящена внутренней силе, надежде и поиску света даже в самые темные моменты.

Она уже успела провести первые репетиции на сцене.

В начале номера певица движется по белому подиуму навстречу музыканту Ярослав Джусь, который играет на бандуре - этот момент символизирует дом и связь с украинской культурой. Позже сцена погружается в темноту, а финал номера завершается возвращением света.

Особое внимание привлекает и сценический образ артистки: белое платье поверх брюк с тканевыми элементами, которые меняются под светом и в конце приобретают красный цвет.

Все песни первого полуфинала &quot;Евровидения&quot;: среди них есть главный претендент на победуLELÉKA (фото: instagram.com/leleka_music)

