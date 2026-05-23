Вперше в Україні: звукорежисер зі Львова отримав Grammy

Львівський звукорежисер Володимир Пунько став лауреатом однієї з найпрестижніших музичних премій світу - Latin Grammy Awards. Митець уже показав омріяну статуетку та поділився емоціями з прихильниками у соцмережах.
Престижну нагороду Володимир Пунько отримав за участь у створенні альбому іспанського музиканта Рафаеля Серраллета під назвою "Y el canto de todas". Платівка здобула перемогу на "Latin Grammy Awards-2025" у престижній категорії “Найкращий інструментальний альбом”.
Над проєктом, до запису якого долучився також Національний філармонійний оркестр під керівництвом диригента Сергія Хоровця, працювали у Львові під час повномасштабної війни. Водночас сам Пунько відповідав за весь процес створення.
"Я забезпечив повний виробничий аудіопроцес: від запису до фінального мастерингу, намагаючись поєднати технічну точність, природне оркестрове звучання та увагу до музичної виразності. Альбом отримав "Latin Grammy Award Latin GRAMMYs" у номінації "Кращий інструментальний альбом", - йдеться в тексті допису.
Музичним продюсером альбому став Сергій Хоровець, а головним виконавцем - Рафаель Серраллет. Сам альбом присвячений творчості жінок-композиторок із Латинської Америки. До нього увійшли нові оркестрові версії творів таких легендарних авторок, як Віолета Парра, Чабука Гранда та Консуело Веласкес.
"Latin Grammy Awards" одна з найавторитетніших музичних премій у світі. Її присуджує "Latin Recording Academy", до складу якої входять артисти, продюсери, звукорежисери та автори пісень. Саме члени академії голосують за переможців у різних категоріях.
У номінації “Найкращий інструментальний альбом” передбачено одразу три окремі нагороди: для артиста, продюсера та звукорежисера. Саме тому до Львова приїхали дві престижні статуетки.
Церемонія "Latin Grammy Awards-2025", статуетку з якої виборов українець, відбулася 13 листопада у Лас-Вегасі та зібрала головних представників світової музичної індустрії.