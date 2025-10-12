ua en ru
Нд, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Вперше в історії. Одностатева пара офіційно дебютувала в фігурному катанні: як це стало можливим (відео)

Неділя 12 жовтня 2025 15:29
UA EN RU
Вперше в історії. Одностатева пара офіційно дебютувала в фігурному катанні: як це стало можливим (відео) Фото: Емма Аалто та Міллі Коллінг (instagram.com/em.n.m.icedance)
Автор: Андрій Костенко

Уперше в історії фігурного катання на офіційному турнірі виступила одностатева танцювальна пара. Подія сталася на змаганнях у Фінляндії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Федерації фігурного катання Фінляндії.

Історичний дебют

Фінляндія – одна з двох країн, де федерації зняли заборону на участь одностатевих дуетів у танцях на льоду. Подібне рішення також ухвалили у Канаді.

19-річна фінка Емма Аалто та 20-річна британка Міллі Коллінг, яка переїхала до Фінляндії ще у шестирічному віці, стали першими фігуристками, що скористалися новими правилами.

На турнірі у Фінляндії дует Коллінг та Аалто посів третє місце серед п'яти пар у ритмічному танці.

Як це стало можливим

Коллінг та Аалто знайомі з дитинства й давно каталися разом, однак раніше не могли брати участь у офіційних стартах через відсутність дозволу для таких пар.

"Ми одразу були на одній хвилі, але тоді не існувало жодної іншої одностатевої пари у фігурному катанні", - згадувала Коллінг в інтерв'ю The Guardian.

Поштовхом до змін стала виступ олімпійських чемпіонок Медісон Хаббелл та Габріели Пападакіс, які виконали спільний танець на льоду під час гала-шоу у Цюриху. Їхній номер став натхненням для Аалто та Коллінг.

Після цього фігуристки офіційно звернулися до Федерації фігурного катання Фінляндії з проханням дозволити їм виступати разом. За підтримки тренера Ніла Брауна федерація погодилася й внесла зміни до регламенту.

Вперше в історії. Одностатева пара офіційно дебютувала в фігурному катанні: як це стало можливим (відео)

Емма Аалто та Міллі Коллінг (фото: instagram.com/em.n.m.icedance)

Олімпійські обмеження залишаються

Емма та Міллі мають мрію виступити разом на Олімпіаді.

"Ми хочемо довести, що фігурне катання може бути різним. І що кожен має право розповідати власну історію на льоду", - кажуть фігуристки.

Проте наразі це неможливо. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) досі не дозволяє участь одностатевих пар у турнірах під своєю егідою.

Раніше ми розповіли, скільки олімпійських ліцензій вибороли українські фігуристи та хто поїде на Ігри.

Також читайте п'ять цікавих фактів про нагороди Олімпіади-2026.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени
Новини
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Росіяни "Шахедом" атакували електростанцію на Київщині: поранені двоє працівників ДТЕК
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить