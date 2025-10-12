Вперше в історії. Одностатева пара офіційно дебютувала в фігурному катанні: як це стало можливим (відео)

Уперше в історії фігурного катання на офіційному турнірі виступила одностатева танцювальна пара. Подія сталася на змаганнях у Фінляндії.

Історичний дебют

Фінляндія – одна з двох країн, де федерації зняли заборону на участь одностатевих дуетів у танцях на льоду. Подібне рішення також ухвалили у Канаді.

19-річна фінка Емма Аалто та 20-річна британка Міллі Коллінг, яка переїхала до Фінляндії ще у шестирічному віці, стали першими фігуристками, що скористалися новими правилами.

На турнірі у Фінляндії дует Коллінг та Аалто посів третє місце серед п'яти пар у ритмічному танці.

Як це стало можливим

Коллінг та Аалто знайомі з дитинства й давно каталися разом, однак раніше не могли брати участь у офіційних стартах через відсутність дозволу для таких пар.

"Ми одразу були на одній хвилі, але тоді не існувало жодної іншої одностатевої пари у фігурному катанні", - згадувала Коллінг в інтерв'ю The Guardian.

Поштовхом до змін стала виступ олімпійських чемпіонок Медісон Хаббелл та Габріели Пападакіс, які виконали спільний танець на льоду під час гала-шоу у Цюриху. Їхній номер став натхненням для Аалто та Коллінг.

Після цього фігуристки офіційно звернулися до Федерації фігурного катання Фінляндії з проханням дозволити їм виступати разом. За підтримки тренера Ніла Брауна федерація погодилася й внесла зміни до регламенту.

Емма Аалто та Міллі Коллінг (фото: instagram.com/em.n.m.icedance)

Олімпійські обмеження залишаються

Емма та Міллі мають мрію виступити разом на Олімпіаді.

"Ми хочемо довести, що фігурне катання може бути різним. І що кожен має право розповідати власну історію на льоду", - кажуть фігуристки.

Проте наразі це неможливо. Міжнародний союз ковзанярів (ISU) досі не дозволяє участь одностатевих пар у турнірах під своєю егідою.