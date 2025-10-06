ua en ru
Впервые в истории! Матчи европейский топ-лиг состоятся на других континентах

Понедельник 06 октября 2025 23:31
Фото: Звезды "Барселоны" готовятся к эксзотике (x.com/FCBarcelona)
Автор: Андрей Костенко

Европейский футбольный союз (УЕФА) впервые сделал исключение из собственных правил и согласовал проведение матчей национальных чемпионатов за пределами континента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Кто станет первопроходцами

УЕФА подтвердил, что матч испанской Ла Лиги между "Барселоной" и "Вильярреалом" состоится 21 декабря 2025 года в Майами (США).

Это будет первый случай в истории, когда встречу европейского чемпионата проведут за пределами континента.

Аналогичное решение приняли и для итальянской Серии A. Встреча между "Миланом" и "Комо" пройдет 8 февраля 2026 года в австралийском Перте.

В данном случае формальной причиной переноса стало использование домашнего стадиона "Милана" - "Сан-Сиро" для церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Хотя понятно, что запасной стадион можно было бы найти чуть ближе, чем в Австралии.

Почему УЕФА проигнорировал собственный запрет

Европейский футбольный союз ранее категорически высказывался против проведения поединков национальных лиг за рубежом - даже в пределах Европы, не говоря о других континентах.

Что же стало причиной неожиданного прорыва? Есть несколько факторов.

Частично это стало возможным из-за отсутствия четких правил ФИФА, которые бы регулировали проведение матчей национальных чемпионатов за пределами своих стран.

Кроме того, на решение повлияло завершение судебного процесса в США между местной Федерацией футбола и промоутером Relevent Sports, который длился с 2019 года. Суд разрешил проводить европейские матчи на американских стадионах.

Исключительный характер

В Исполнительном комитете УЕФА отметили, что разрешение на такие игры носит исключительный характер и не должно рассматриваться как прецедент.

Президент организации Александер Чеферин подчеркнул, что перенос матчей за границу лишает верных болельщиков возможности поддерживать команды дома и может повлиять на спортивные результаты.

В УЕФА также подтвердили, что продолжают работу над обеспечением целостности национальных лиг и защитой связи клубов с местными болельщиками и общинами.

Ранее мы сообщили, что лидеры УПЛ и кубковая сенсация попали под горячую руку УАФ.

Также читайте, почему УЕФА не отстранил Израиль от футбольных соревнований.

Футбол Чемпионат Испании Чемпионат Италии Барселона Милан УЕФА
