Вперше за 20 років: біатлонна збірна України опинилася у критичній ситуації перед фіналом

Підсумки етапу в Отепяя та очкові здобутки

На восьмому етапі Кубка світу українські біатлоністи продемонстрували змішані результати. Найбільш продуктивною гонкою для "синьо-жовтих" став спринт.

Завдяки потраплянню Дмитра Підручного та Віталія Мандзина до залікової зони, а також результату Богдана Цимбала, команда додала до свого активу 290 пунктів. Виступи у змішаних естафетах принесли збірній ще 225 очок.

Попри стабільний набір балів, розрив між Україною та Словенією, яка наразі замикає першу десятку, зріс.

Якщо перед поїздкою до Естонії відставання становило 56 очок, то зараз воно сягає 65 пунктів.

Критична ситуація у жіночій команді

На відміну від чоловіків, жіноча збірна України офіційно втратила можливість фінішувати у топ-10 Кубка націй.

Це призведе до скорочення національної квоти: у сезоні - 2026/27 Україна зможе виставляти лише чотирьох біатлоністок на особисті гонки.

Подібне зниження представництва відбулося вперше за останні два десятиліття.

Вирішальна битва за квоту

Для чоловічого колективу ситуація залишається відкритою.

Наразі Україна посідає 11-ту сходинку в рейтингу, намагаючись повернути собі розширену квоту у п'ять спортсменів, яку команда виборола минулого сезону.

Чоловічий залік Кубка націй з біатлону (після восьми етапів):

Норвегія - 7028 очок Франція - 6598 Швеція - 6312 Німеччина - 5789 Італія - 5390 Чехія - 5184 США - 5030 Фінляндія - 4892 Швейцарія - 4707 Словенія - 4446 Україна - 4381 Естонія - 4125

Долю місця у топ-10 визначить лише одна гонка - чоловічий спринт у межах фінального етапу в норвезькому Голменколлені.

Старт заплановано на п'ятницю, 20 березня, о 17:15 за київським часом. Пряму трансляцію події забезпечать платформа "Суспільне Спорт" та регіональні телеканали "Суспільного".