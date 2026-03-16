Вперше за 20 років: біатлонна збірна України опинилася у критичній ситуації перед фіналом

Чоловіча збірна України з біатлону зберігає шанси на потрапляння до десятки найкращих команд сезону. Після виступів в Естонії дистанція до конкурентів дещо збільшилася, проте попереду вирішальний старт.
На восьмому етапі Кубка світу українські біатлоністи продемонстрували змішані результати. Найбільш продуктивною гонкою для "синьо-жовтих" став спринт.
Завдяки потраплянню Дмитра Підручного та Віталія Мандзина до залікової зони, а також результату Богдана Цимбала, команда додала до свого активу 290 пунктів. Виступи у змішаних естафетах принесли збірній ще 225 очок.
Попри стабільний набір балів, розрив між Україною та Словенією, яка наразі замикає першу десятку, зріс.
Якщо перед поїздкою до Естонії відставання становило 56 очок, то зараз воно сягає 65 пунктів.
На відміну від чоловіків, жіноча збірна України офіційно втратила можливість фінішувати у топ-10 Кубка націй.
Це призведе до скорочення національної квоти: у сезоні - 2026/27 Україна зможе виставляти лише чотирьох біатлоністок на особисті гонки.
Подібне зниження представництва відбулося вперше за останні два десятиліття.
Для чоловічого колективу ситуація залишається відкритою.
Наразі Україна посідає 11-ту сходинку в рейтингу, намагаючись повернути собі розширену квоту у п'ять спортсменів, яку команда виборола минулого сезону.
Долю місця у топ-10 визначить лише одна гонка - чоловічий спринт у межах фінального етапу в норвезькому Голменколлені.
Старт заплановано на п'ятницю, 20 березня, о 17:15 за київським часом. Пряму трансляцію події забезпечать платформа "Суспільне Спорт" та регіональні телеканали "Суспільного".
