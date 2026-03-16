Впервые за 20 лет: биатлонная сборная Украины оказалась в критической ситуации перед финалом

Мужская сборная Украины по биатлону сохраняет шансы на попадание в десятку лучших команд сезона. После выступлений в Эстонии дистанция до конкурентов несколько увеличилась, однако впереди решающий старт.
На восьмом этапе Кубка мира украинские биатлонисты продемонстрировали смешанные результаты. Наиболее продуктивной гонкой для "сине-желтых" стал спринт.
Благодаря попаданию Дмитрия Пидручного и Виталия Мандзина в зачетную зону, а также результату Богдана Цымбала, команда добавила в свой актив 290 пунктов. Выступления в смешанных эстафетах принесли сборной еще 225 очков.
Несмотря на стабильный набор баллов, разрыв между Украиной и Словенией, которая сейчас замыкает первую десятку, вырос.
Если перед поездкой в Эстонию отставание составляло 56 очков, то сейчас оно достигает 65 пунктов.
В отличие от мужчин, женская сборная Украины официально потеряла возможность финишировать в топ-10 Кубка наций.
Это приведет к сокращению национальной квоты: в сезоне - 2026/27 Украина сможет выставлять только четырех биатлонисток на личные гонки.
Подобное снижение представительства произошло впервые за последние два десятилетия.
Для мужского коллектива ситуация остается открытой.
Сейчас Украина занимает 11-ю строчку в рейтинге, пытаясь вернуть себе расширенную квоту в пять спортсменов, которую команда завоевала в прошлом сезоне.
Судьбу места в топ-10 определит лишь одна гонка - мужской спринт в рамках финального этапа в норвежском Холменколлене.
Старт запланирован на пятницу, 20 марта, в 17:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию события обеспечат платформа "Суспільне Спорт" и региональные телеканалы "Суспільного".
Ранее мы рассказали, как Кристина Дмитренко отыграла 15 позиций в гонке преследования.