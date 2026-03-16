Впервые за 20 лет: биатлонная сборная Украины оказалась в критической ситуации перед финалом

Итоги этапа в Отепяя и очковые достижения

На восьмом этапе Кубка мира украинские биатлонисты продемонстрировали смешанные результаты. Наиболее продуктивной гонкой для "сине-желтых" стал спринт.

Благодаря попаданию Дмитрия Пидручного и Виталия Мандзина в зачетную зону, а также результату Богдана Цымбала, команда добавила в свой актив 290 пунктов. Выступления в смешанных эстафетах принесли сборной еще 225 очков.

Несмотря на стабильный набор баллов, разрыв между Украиной и Словенией, которая сейчас замыкает первую десятку, вырос.

Если перед поездкой в Эстонию отставание составляло 56 очков, то сейчас оно достигает 65 пунктов.

Критическая ситуация в женской команде

В отличие от мужчин, женская сборная Украины официально потеряла возможность финишировать в топ-10 Кубка наций.

Это приведет к сокращению национальной квоты: в сезоне - 2026/27 Украина сможет выставлять только четырех биатлонисток на личные гонки.

Подобное снижение представительства произошло впервые за последние два десятилетия.

Решающая битва за квоту

Для мужского коллектива ситуация остается открытой.

Сейчас Украина занимает 11-ю строчку в рейтинге, пытаясь вернуть себе расширенную квоту в пять спортсменов, которую команда завоевала в прошлом сезоне.

Мужской зачет Кубка наций по биатлону (после восьми этапов):

Норвегия - 7028 очков Франция - 6598 Швеция - 6312 Германия - 5789 Италия - 5390 Чехия - 5184 США - 5030 Финляндия - 4892 Швейцария - 4707 Словения - 4446 Украина - 4381 Эстония - 4125

Судьбу места в топ-10 определит лишь одна гонка - мужской спринт в рамках финального этапа в норвежском Холменколлене.

Старт запланирован на пятницу, 20 марта, в 17:15 по киевскому времени. Прямую трансляцию события обеспечат платформа "Суспільне Спорт" и региональные телеканалы "Суспільного".