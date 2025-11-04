UA

Вордлі чесно розповів, як шпигував за Усиком у тренувальному таборі

Фото: Фабіо Вордлі та Олександр Усик у часи спільних спарингів (instagram.com/fabiowardley)
Автор: Андрій Костенко

Тимчасовий чемпіон світу за версіями WBO та WBA – британський важковаговик Фабіо Уордлі поділився подробицями минулих спарингів з Олександром Усиком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю британця First Round TV.

"Це було наче магія"

Британець пригадав свої спаринги з Усиком кілька років тому та визнав, що був вражений рівнем майстерності українця. І навіть шпигував за ним, щоб дізнатися про секрети.

"Надзвичайно високо оцінюю його, навіть тоді. На тому етапі моєї кар'єри це було просто неймовірно. Наче чаклунство в русі. Ми проводили спаринги, а потім він ще залишався і тренувався. Я тихенько сидів десь у кутку і спостерігав. Він виконував якісь дивовижні вправи. А я намагався зрозуміти, як він це робить", - розповів Вордлі.

Нетиповий боєць

Зазначимо, що 30-річний британець – багато у чому нетиповий боксер. Через відсутність серйозної аматорської підготовки, він набирався досвіду, працюючи як спаринг-партнер у залах по всій Європі. За цей час він устиг попрацювати з найяскравішими зірками дивізіону: зокрема Дереком Чісорою, Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Вордлі неодноразово спарингував з Усиком. До повномасштабного вторгнення РФ двічі приїздив в Україну – де працював у таборі Олександра.

Усик - Вордлі: що відомо про майбутній бій

Вордлі здобув право бути обов'язковим претендентом на поєдинок з Усиком за всі чотири чемпіонські пояси після того, як нокаутував новозеландця Джозефа Паркера в 11-му раунді. Британець має вражаючий послужний список: 20 перемог (19 нокаутом) і лише одна нічия.

За словами промоутера британця Френка Воррена, бій за титул абсолютного чемпіона світу може відбутися вже в березні 2026 року.

Він також назвав дві можливі локації – Ер-Ріяд або Лондон.

Раніше ми повідомили, що Джошуа має намір приєднатися до команди Усика в тренувальному таборі.

Також ми писали, що промоутер Красюк вперше розповів про причини припинення співпраці з Усиком.

