"Вона мене заразила". Коляденко зізнався, як почав жити з коханою та чому наважився на шлюб

Що Пилип Коляденко розповів про дружину

За словами музиканта, кохана підкорила його щирістю та особливим поглядом на життя. Поряд із нею він відчуває себе справжнім.

"Вона вміє передавати всю красу цього світу і нести через себе або бачити і зупиняти мене, говорити: "Подивись, відчуй". Вона сильно допомагає морально підтримкою, саме такою людяністю, світлом своїм і теплотою. Підкорила очима, танцями", - зазначив він.

До весілля вони зустрічалися рік. Визначну роль у їхніх стосунках відіграв COVID-19, через який вони дуже швидко почали жити разом.

"Це просто людина, з якою я поруч відчуваю себе собою. Тому ми, напевно, і одружилися. Нас об'єднав COVID. Вона мене заразила. Мені мама каже: "От і лишайся з нею, сиди й хворій. Ми якось пожили місяць разом, зрозуміли, що нам в принципі комфортно. З того моменту і живемо", - поділився він.

Пара відіграла камерне весілля під час пандемії. Вони не влаштовували гучних гулянь. На святі зібралися лише близькі.

Відомо, що Нодіра родом з Узбекистану та працює стилісткою зачісок. Крім цього, вона допомагає чоловікові з проєктом Phil It.

"Вона нам інколи допомагає з дизайном, фото, відео. У неї є дуже круте бачення, класне відчуття стилю нас, мене. Вона робітник різнобарвний. Вона в мене всім займається, їй все цікаво. Я їй завжди довіряю", - зазначив Пилип.

Про ревнощі та співпрацю

Окремо музикант прокоментував, що дозволяє йому не змішувати особисте та професійне життя. Цього його навчила мама Олена Коляденко.

"Вона мене чітко привчила тому, що ми розмежовуємо постійно, що є виклики наші, є якась допомога, сімейні питання", - зазначив він.

Крім цього, Пилип висловився щодо можливих ревнощів дружини до його колеги Емілії Шепель. Він дав зрозуміти, що вони всі в дружніх стосунках.

"Емма - класна подруга Нодіри. Вони товаришують. Ми сім'ями товаришуємо. У Емми є хлопець, і ми дуже часто проводимо час разом", - підсумував він.