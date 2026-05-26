"Она меня заразила". Коляденко признался, как начал жить с любимой и почему решился на брак

Что Филипп Коляденко рассказал о жене

По словам музыканта, любимая покорила его искренностью и особым взглядом на жизнь. Рядом с ней он чувствует себя настоящим.

"Она умеет передавать всю красоту этого мира и нести через себя или видеть и останавливать меня, говорить: "Посмотри, почувствуй". Она сильно помогает морально поддержкой, именно такой человечностью, светом своим и теплотой. Покорила глазами, танцами", - отметил он.

До свадьбы они встречались год. Определяющую роль в их отношениях сыграл COVID-19, из-за которого они очень быстро начали жить вместе.

"Это просто человек, с которым я рядом чувствую себя собой. Поэтому мы, наверное, и поженились. Нас объединил COVID. Она меня заразила меня. Мне мама говорит: "Вот и оставайся с ней, сиди и болей. Мы как-то пожили месяц вместе, поняли, что нам в принципе комфортно. С того момента и живем", - поделился он.

Нодира Тураджанова (фото: instagram.com/turadzhanova.n)

Пара отыграла камерную свадьбу во время пандемии. Они не устраивали громких гуляний. На празднике собрались только близкие.

Известно, что Нодира родом из Узбекистана и работает стилистом причесок. Кроме этого, она помогает мужу с проектом Phil It.

"Она нам иногда помогает с дизайном, фото, видео. У нее есть очень крутое видение, классное чувство стиля нас, меня. Она рабочий разноцветный. Она у меня всем занимается, ей все интересно. Я ей всегда доверяю", - отметил Филипп.

О ревности и сотрудничестве

Отдельно музыкант прокомментировал, что позволяет ему не смешивать личную и профессиональную жизнь. Этому его научила мама Елена Коляденко.

"Она меня четко приучила тому, что мы разграничиваем постоянно, что есть вызовы наши, есть какая-то помощь, семейные вопросы", - отметил он.

Кроме этого, Филипп высказался относительно возможной ревности жены к его коллеге Эмилии Шепель. Он дал понять, что они все в дружеских отношениях.

"Эмма - классная подруга Нодиры. Они дружат. Мы семьями дружим. У Эммы есть парень, и мы очень часто проводим время вместе", - подытожил он.