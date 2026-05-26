"Она меня заразила". Коляденко признался, как начал жить с любимой и почему решился на брак

20:01 26.05.2026 Вт
3 мин
Музыкант впервые раскрыл неизвестные подробности личной жизни
aimg Сюзанна Аль Мариди
Филипп Коляденко (скриншот)

Филипп Коляденко, известный по музыкальному проекту Phil It, приоткрыл завесу личной жизни. Артист признался, как решился жениться и чем его покорила жена Нодира Тураджанова.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Филиппа Алине Доротюк.

Что Филипп Коляденко рассказал о жене

По словам музыканта, любимая покорила его искренностью и особым взглядом на жизнь. Рядом с ней он чувствует себя настоящим.

"Она умеет передавать всю красоту этого мира и нести через себя или видеть и останавливать меня, говорить: "Посмотри, почувствуй". Она сильно помогает морально поддержкой, именно такой человечностью, светом своим и теплотой. Покорила глазами, танцами", - отметил он.

До свадьбы они встречались год. Определяющую роль в их отношениях сыграл COVID-19, из-за которого они очень быстро начали жить вместе.

"Это просто человек, с которым я рядом чувствую себя собой. Поэтому мы, наверное, и поженились. Нас объединил COVID. Она меня заразила меня. Мне мама говорит: "Вот и оставайся с ней, сиди и болей. Мы как-то пожили месяц вместе, поняли, что нам в принципе комфортно. С того момента и живем", - поделился он.

Нодира Тураджанова (фото: instagram.com/turadzhanova.n)

Пара отыграла камерную свадьбу во время пандемии. Они не устраивали громких гуляний. На празднике собрались только близкие.

Известно, что Нодира родом из Узбекистана и работает стилистом причесок. Кроме этого, она помогает мужу с проектом Phil It.

"Она нам иногда помогает с дизайном, фото, видео. У нее есть очень крутое видение, классное чувство стиля нас, меня. Она рабочий разноцветный. Она у меня всем занимается, ей все интересно. Я ей всегда доверяю", - отметил Филипп.

О ревности и сотрудничестве

Отдельно музыкант прокомментировал, что позволяет ему не смешивать личную и профессиональную жизнь. Этому его научила мама Елена Коляденко.

"Она меня четко приучила тому, что мы разграничиваем постоянно, что есть вызовы наши, есть какая-то помощь, семейные вопросы", - отметил он.

Кроме этого, Филипп высказался относительно возможной ревности жены к его коллеге Эмилии Шепель. Он дал понять, что они все в дружеских отношениях.

"Эмма - классная подруга Нодиры. Они дружат. Мы семьями дружим. У Эммы есть парень, и мы очень часто проводим время вместе", - подытожил он.

