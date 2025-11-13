"Вмовляла не співати російською". Рудницька поділилася несподіваним спогадом про Ярмака

Що сказала Рудницька про українських артистів

За словами телезірки, її основна увага сьогодні зосереджена на створенні нового альбому "Території Різдва".

"Зараз я слухаю Різдвяний альбом "Території А". Особливо "Нову радість" слухаю 1500 разів, бо там безліч голосів. Ви можете подумати, що я хочу більше говорити про свій проєкт, але я просто не встигаю слухати ті прем'єри, які хотіла б почути", - пояснює співачка.

Втім, Рудницька підкреслює, що намагається не віддалятися від сучасної сцени.

Артистка зізналася, що за час повномасштабного вторгнення її глибоко вразили кілька сучасних українських пісень.

"Мене дуже торкнула пісня "Жито", яку написав Володимир Трач. І ще одна - "З якого ти поверху неба?" Jerry Heil із Ярмаком. Вона дуже лірична”, - поділилася переліком артистка.

Засновниця "Території А" про українську музику (фото: РБК-Україна)

Рудницька переконувала Ярмака співати українською

Вона також поділилася, що знайома з репером особисто та була поруч на його першій поїздці на фронт.

"Його перша поїздка на фронт була також у моїй команді. І вже тоді я його вмовляла не співати російською. Але треба було повномасштабне вторгнення, щоб він мене почув", - пригадала вона.

Співачка назвала Ярмака одним із тих, кому вона довіряє.

"Він співав російською, але його думки завжди були патріотичними. Думаю, середовище провокувало його бути таким, як він намагався. Але він дуже чистий, щирий, класний. Я дуже люблю його", - сказала Рудницька.

Вона також відзначила тренд на колаборації та переосмислення українських хітів минулих десятиліть.

"Я дуже люблю пісні з 90-х, переспівані молодими виконавцями. І колаборації мені подобаються. Меловін із Ламою зробили класну колаборацію. Влада Дарвін із Бурмакою "Розлюби", - розповіла вона.

Артистка переконана, що українська культура має звучати сміливо й широко.