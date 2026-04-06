Вкрав "шпаргалку" Доннарумми: у Боснії нагородили болбоя, що допоміг збірній вийти на ЧС-2026

14:47 06.04.2026 Пн
2 хв
14-річний Афан Чізміч став національним символом
aimg Андрій Костенко
Футболісти збірної Боснії і Герцеговини (фото: x.com/BosniaNTBall)

Юний Афан Чізміч, чия винахідливість допомогла Боснії залишити італійців за бортом третього поспіль Мундіалю, офіційно став гостем майбутньої світової першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kari Sports.

Спецоперація біля воріт

Під час напруженої серії пенальті у фіналі плей-офф 14-річний Афан помітив, що кіпер італійців Джанлуїджі Доннарумма сховав біля свого рушника ламіновану тактичну шпаргалку. На аркуші були детальні дані про те, в які кути зазвичай б'ють боснійські футболісти.

Скориставшись моментом, коли італійський воротар відволікся, хлопець поцупив "секретний документ". Поки італійські медіа критикують "відсутність безпеки" на стадіоні в Зениці, боснійські фанати називають юнака народним героєм. Сам Чізміч уже оголосив, що виставить викрадену шпаргалку на аукціон, а виручені кошти спрямує на благодійність.

Афан Чізміч та його "подвиг" (фото: Kari Sports)

Доннарумма грав не за правилами

Цікаво, що вчинок болбоя став своєрідною "кармою" для самого Доннарумми. На початку тієї ж серії пенальті італієць повівся вкрай неспортивно: поки боснійський голкіпер Нікола Василь (до слова, колишній воротар луганської "Зорі") святкував промах суперника, Джанлуїджі схопив його шпаргалку та демонстративно її порвав.

Попри такі маніпуляції, "Скуадра Адзурра" програла серію з рахунком 1:4. Італія втретє поспіль не змогла пробитися на чемпіонат світу – востаннє титулована збірна брала участь у турнірі ще у 2014 році.

Нагорода для героя

За кмітливість місцевий телеканал N1 пообіцяв взяти Афана на ЧС-2026 як почесного гостя. До слова, підліток і сам є перспективним футболістом – на юнацькому рівні він уже забив 18 голів у 12 матчах. Тепер він поїде на Мундіаль спостерігати за грою найкращих уже не з бровки поля, а з трибун.

