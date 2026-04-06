Украл "шпаргалку" Доннаруммы: в Боснии наградили болбоя, который помог сборной выйти на ЧМ-2026

Спецоперация у ворот

Во время напряженной серии пенальти в финале плей-офф 14-летний Афан заметил, что кипер итальянцев Джанлуиджи Доннарумма спрятал возле своего полотенца ламинированную тактическую шпаргалку. На листе были подробные данные о том, в какие углы обычно бьют боснийские футболисты.

Воспользовавшись моментом, когда итальянский вратарь отвлекся, парень украл "секретный документ". Пока итальянские медиа критикуют "отсутствие безопасности" на стадионе в Зенице, боснийские фанаты называют юношу народным героем. Сам Чизмич уже объявил, что выставит похищенную шпаргалку на аукцион, а вырученные средства направит на благотворительность.

Афан Чизмич и его "подвиг" (фото: Kari Sports)

Доннарумма играл не по правилам

Интересно, что поступок болбоя стал своеобразной "кармой" для самого Доннаруммы. В начале той же серии пенальти итальянец повел себя крайне неспортивно: пока боснийский голкипер Никола Василь (к слову, бывший вратарь луганской "Зари") праздновал промах соперника, Джанлуиджи схватил его шпаргалку и демонстративно ее порвал.

Несмотря на такие манипуляции, "Скуадра Адзурра" проиграла серию со счетом 1:4. Италия в третий раз подряд не смогла пробиться на чемпионат мира - последний раз титулованная сборная участвовала в турнире еще в 2014 году.

Награда для героя

За смекалку местный телеканал N1 пообещал взять Афана на ЧМ-2026 в качестве почетного гостя. К слову, подросток и сам является перспективным футболистом - на юношеском уровне он уже забил 18 голов в 12 матчах. Теперь он поедет на Мундиаль наблюдать за игрой лучших уже не с бровки поля, а с трибун.