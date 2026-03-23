Визначився перший учасник основного раунду наступної Ліги чемпіонів

Достроковий тріумф у березні

Квиток у найпрестижніший турнір Європи "синьо-гранатові" забезпечили собі після мінімальної перемоги над "Райо Вальєкано" (1:0) у 29-му турі Ла Ліги.

Завдяки цьому успіху "Барселона" набрала 73 очки. Ключовим став відрив від п'ятого місця, яке наразі посідає "Бетіс". Перевага каталонців над андалусійцями зросла до 29 очок, що робить команду Фліка математично недосяжною для переслідувачів поза зоною Ліги чемпіонів. Перші чотири команди Ла Ліги автоматично кваліфікуються до основного раунду турніру.

Зазначимо, що каталонці продовжують боротьбу за трофей поточного сезону. Здолавши в 1/8 фіналу англійський "Ньюкасл", вони в чвертьфіналі зустрінуться з мадридським "Атлетіко".

ЛЧ-2026/27: що відомо

72-й сезон головного європейського клубного футбольного турніру та 35-й – із моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів стартує з кваліфікації 7 липня поточного року. Перший тур основного етапу призначено на 8 вересня. Це буде третій розіграш Ліги чемпіонів у новому форматі.

Фінал турніру пройде 7 червня 2027 року в Мадриді на арені "Метрополітано" (стадіон клубу "Атлетіко").

У основному раунді візьмуть участь 36 команд, 26 з яких отримають прямі путівки через національні чемпіонати.

Чемпіон України-2025/26 стартує в першому кваліфікаційному раунді шляху чемпіонів. До основного раунду ЛЧ треба буде пройти чотири відбіркові етапи.