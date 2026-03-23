Определился первый участник основного раунда следующей Лиги чемпионов

Досрочный триумф в марте

Билет в самый престижный турнир Европы "сине-гранатовые" обеспечили себе после минимальной победы над "Райо Вальекано" (1:0) в 29-м туре Ла Лиги.

Благодаря этому успеху "Барселона" набрала 73 очка. Ключевым стал отрыв от пятого места, которое сейчас занимает "Бетис". Преимущество каталонцев над андалусийцами выросло до 29 очков, что делает команду Флика математически недосягаемой для преследователей вне зоны Лиги чемпионов. Первые четыре команды Ла Лиги автоматически квалифицируются в основной раунд турнира.

Отметим, что каталонцы продолжают борьбу за трофей текущего сезона. Одолев в 1/8 финала английский "Ньюкасл", они в четвертьфинале встретятся с мадридским "Атлетико".

ЛЧ-2026/27: что известно

72-й сезон главного европейского клубного футбольного турнира и 35-й - с момента переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов стартует с квалификации 7 июля текущего года. Первый тур основного этапа назначен на 8 сентября. Это будет третий розыгрыш Лиги чемпионов в новом формате.

Финал турнира пройдет 7 июня 2027 года в Мадриде на арене "Метрополитано" (стадион клуба "Атлетико").

В основном раунде примут участие 36 команд, 26 из которых получат прямые путевки через национальные чемпионаты.

Чемпион Украины-2025/26 стартует в первом квалификационном раунде пути чемпионов. До основного раунда ЛЧ надо будет пройти четыре отборочных этапа.