Вийшов перший тизер 5 сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра (відео)

Середа 22 жовтня 2025 19:42
Вийшов перший тизер 5 сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра (відео) Кадр з 5 сезону "Емілі в Парижі"
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Американський комедійно-драматичний серіал "Емілі в Парижі" повертається з 5 сезоном вже у грудні цього року. Netflix презентував перший тизер до продовження історії молодої американки за кордоном.

РБК-Україна розповідає, що відомо про новий сезон та коли прем'єра.

З'явився тизер 5 сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра

У короткому ролику можна побачити будні Емілі в Римі, які вона поєднує з новою посадою та романтичними пригодами з італійцем Марчелло.

Судячи з відео, головна героїня разом з колегами та друзями виводить любовне та професійне життя на новий рівень.

Прем'єра сезону запланована на 18 грудня 2025 року.


Що відомо про 5 сезон "Емілі в Парижі"

Сценарист та творець серіалу Даррен Стар обіцяє, що новий сезон стане "історією двох міст - Риму та Парижа".

Такий розвиток подій дозволяє показати героїню у нових життєвих та романтичних обставинах, а також розширює аудиторію серіалу.

У 5 сезоні повертаються улюблені персонажі:

  • Лілі Коллінз - Емілі Купер;
  • Філіпін Лерой-Бельє - Сільві;
  • Ешлі Парк - Мінді;
  • Лукас Браво - Габріель;
  • Самуель Арнольд - Жульєн;
  • Бруно Гуері - Люк;
  • Вільям Абаді - Антуан;
  • Люсьєн Лавісконт - Алфі;
  • Еудженіо Франческіні - Марчелло.

До серіалу також приєдналися нові персонажі. Так, Браян Грінберг грає Джейка, американця, який живе в Парижі, Мішель Ларок - подругу начальниці Емілі, а Мінні Драйвер - принцесу Джейн, яка вийшла заміж за члена королівської родини.

Вийшов перший тизер 5 сезону &quot;Емілі в Парижі&quot;: коли прем'єра (відео)"Емілі в Парижі" здивує новими пригодами (скриншот)

Що чекає Емілі в Італії

У фіналі 4 сезону головна героїня розпочала романтичні стосунки з італійським спадкоємцем модної індустрії та переїхала в Рим, щоб відкрити там офіс для Agence Grateau. Проте серіал не змінює назви - Емілі залишатиметься і в Парижі.

За словами Лілі Коллінз, новий сезон дозволяє дослідити розвиток стосунків Емілі з Марчелло.

"Ми хочемо, щоб Емілі могла посміхатися без будь-яких умов. Ми хочемо бачити її не тільки в режимі відпустки. І він з'являється в ідеальний момент", - сказала вона.

Цікавою буде лінія Габріеля, який у фіналі попереднього сезону усвідомив свої почуття до Емілі. За словами Коллінз, йому доведеться зіштовхнутися з наслідками минулого вибору.

Вийшов перший тизер 5 сезону &quot;Емілі в Парижі&quot;: коли прем'єра (відео)Емілі та Марчелло (скриншот)

Нагадаємо, на зйомках 5 сезону "Емілі в Парижі" сталася трагедія. У серпні під час робочого процесу в Венеції раптово помер помічник режисера Дієго Борелла.

Відомо, що він мав працювати над фінальною сценою. Зрештою на певний час зйомки призупинили.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube Netflix, Tudum.

