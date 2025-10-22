Вийшов перший тизер 5 сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра (відео)
Американський комедійно-драматичний серіал "Емілі в Парижі" повертається з 5 сезоном вже у грудні цього року. Netflix презентував перший тизер до продовження історії молодої американки за кордоном.
РБК-Україна розповідає, що відомо про новий сезон та коли прем'єра.
З'явився тизер 5 сезону "Емілі в Парижі": коли прем'єра
У короткому ролику можна побачити будні Емілі в Римі, які вона поєднує з новою посадою та романтичними пригодами з італійцем Марчелло.
Судячи з відео, головна героїня разом з колегами та друзями виводить любовне та професійне життя на новий рівень.
Прем'єра сезону запланована на 18 грудня 2025 року.
Що відомо про 5 сезон "Емілі в Парижі"
Сценарист та творець серіалу Даррен Стар обіцяє, що новий сезон стане "історією двох міст - Риму та Парижа".
Такий розвиток подій дозволяє показати героїню у нових життєвих та романтичних обставинах, а також розширює аудиторію серіалу.
У 5 сезоні повертаються улюблені персонажі:
- Лілі Коллінз - Емілі Купер;
- Філіпін Лерой-Бельє - Сільві;
- Ешлі Парк - Мінді;
- Лукас Браво - Габріель;
- Самуель Арнольд - Жульєн;
- Бруно Гуері - Люк;
- Вільям Абаді - Антуан;
- Люсьєн Лавісконт - Алфі;
- Еудженіо Франческіні - Марчелло.
До серіалу також приєдналися нові персонажі. Так, Браян Грінберг грає Джейка, американця, який живе в Парижі, Мішель Ларок - подругу начальниці Емілі, а Мінні Драйвер - принцесу Джейн, яка вийшла заміж за члена королівської родини.
"Емілі в Парижі" здивує новими пригодами (скриншот)
Що чекає Емілі в Італії
У фіналі 4 сезону головна героїня розпочала романтичні стосунки з італійським спадкоємцем модної індустрії та переїхала в Рим, щоб відкрити там офіс для Agence Grateau. Проте серіал не змінює назви - Емілі залишатиметься і в Парижі.
За словами Лілі Коллінз, новий сезон дозволяє дослідити розвиток стосунків Емілі з Марчелло.
"Ми хочемо, щоб Емілі могла посміхатися без будь-яких умов. Ми хочемо бачити її не тільки в режимі відпустки. І він з'являється в ідеальний момент", - сказала вона.
Цікавою буде лінія Габріеля, який у фіналі попереднього сезону усвідомив свої почуття до Емілі. За словами Коллінз, йому доведеться зіштовхнутися з наслідками минулого вибору.
Емілі та Марчелло (скриншот)
Нагадаємо, на зйомках 5 сезону "Емілі в Парижі" сталася трагедія. У серпні під час робочого процесу в Венеції раптово помер помічник режисера Дієго Борелла.
Відомо, що він мав працювати над фінальною сценою. Зрештою на певний час зйомки призупинили.
При написанні матеріалу були використані такі джерела: YouTube Netflix, Tudum.