Вышел первый тизер 5 сезона "Эмили в Париже": когда премьера (видео)

Американский комедийно-драматический сериал "Эмили в Париже" возвращается с 5 сезоном уже в декабре этого года. Netflix представил первый тизер к продолжению истории молодой американки за рубежом.

РБК-Украина рассказывает, что известно о новом сезоне и когда премьера.

Появился тизер 5 сезона "Эмили в Париже": когда премьера

В коротком ролике можно увидеть будни Эмили в Риме, которые она совмещает с новой должностью и романтическими приключениями с итальянцем Марчелло.

Судя по видео, главная героиня вместе с коллегами и друзьями выводит любовную и профессиональную жизнь на новый уровень.

Премьера сезона запланирована на 18 декабря 2025 года.



Что известно о 5 сезоне "Эмили в Париже"

Сценарист и создатель сериала Даррен Стар обещает, что новый сезон станет "историей двух городов - Рима и Парижа".

Такое развитие событий позволяет показать героиню в новых жизненных и романтических обстоятельствах, а также расширяет аудиторию сериала.

В 5 сезоне возвращаются любимые персонажи:

Лили Коллинз - Эмили Купер;

Филипин Лерой-Белье - Сильви;

Эшли Парк - Минди;

Лукас Браво - Габриэль;

Самуэль Арнольд - Жульен;

Бруно Гуэри - Люк;

Уильям Абади - Антуан;

Люсьен Лависконт - Алфи;

Эудженио Франческини - Марчелло.

К сериалу также присоединились новые персонажи. Так, Брайан Гринберг играет Джейка, американца, который живет в Париже, Мишель Ларок - подругу начальницы Эмили, а Минни Драйвер - принцессу Джейн, которая вышла замуж за члена королевской семьи.

"Эмили в Париже" удивит новыми приключениями (скриншот)

Что ждет Эмили в Италии

В финале 4 сезона главная героиня начала романтические отношения с итальянским наследником модной индустрии и переехала в Рим, чтобы открыть там офис для Agence Grateau. Однако сериал не меняет названия - Эмили будет оставаться и в Париже.

По словам Лили Коллинз, новый сезон позволяет исследовать развитие отношений Эмили с Марчелло.

"Мы хотим, чтобы Эмили могла улыбаться без каких-либо условий. Мы хотим видеть ее не только в режиме отпуска. И он появляется в идеальный момент", - сказала она.

Интересной будет линия Габриэля, который в финале предыдущего сезона осознал свои чувства к Эмили. По словам Коллинз, ему придется столкнуться с последствиями прошлого выбора.

Эмили и Марчелло (скриншот)

Напомним, на съемках 5 сезона "Эмили в Париже" произошла трагедия. В августе во время рабочего процесса в Венеции внезапно умер помощник режиссера Диего Борелла.

Известно, что он должен был работать над финальной сценой. В итоге на некоторое время съемки приостановили.