Вышел первый тизер 5 сезона "Эмили в Париже": когда премьера (видео)
Американский комедийно-драматический сериал "Эмили в Париже" возвращается с 5 сезоном уже в декабре этого года. Netflix представил первый тизер к продолжению истории молодой американки за рубежом.
РБК-Украина рассказывает, что известно о новом сезоне и когда премьера.
В коротком ролике можно увидеть будни Эмили в Риме, которые она совмещает с новой должностью и романтическими приключениями с итальянцем Марчелло.
Судя по видео, главная героиня вместе с коллегами и друзьями выводит любовную и профессиональную жизнь на новый уровень.
Премьера сезона запланирована на 18 декабря 2025 года.
Что известно о 5 сезоне "Эмили в Париже"
Сценарист и создатель сериала Даррен Стар обещает, что новый сезон станет "историей двух городов - Рима и Парижа".
Такое развитие событий позволяет показать героиню в новых жизненных и романтических обстоятельствах, а также расширяет аудиторию сериала.
В 5 сезоне возвращаются любимые персонажи:
- Лили Коллинз - Эмили Купер;
- Филипин Лерой-Белье - Сильви;
- Эшли Парк - Минди;
- Лукас Браво - Габриэль;
- Самуэль Арнольд - Жульен;
- Бруно Гуэри - Люк;
- Уильям Абади - Антуан;
- Люсьен Лависконт - Алфи;
- Эудженио Франческини - Марчелло.
К сериалу также присоединились новые персонажи. Так, Брайан Гринберг играет Джейка, американца, который живет в Париже, Мишель Ларок - подругу начальницы Эмили, а Минни Драйвер - принцессу Джейн, которая вышла замуж за члена королевской семьи.
"Эмили в Париже" удивит новыми приключениями (скриншот)
Что ждет Эмили в Италии
В финале 4 сезона главная героиня начала романтические отношения с итальянским наследником модной индустрии и переехала в Рим, чтобы открыть там офис для Agence Grateau. Однако сериал не меняет названия - Эмили будет оставаться и в Париже.
По словам Лили Коллинз, новый сезон позволяет исследовать развитие отношений Эмили с Марчелло.
"Мы хотим, чтобы Эмили могла улыбаться без каких-либо условий. Мы хотим видеть ее не только в режиме отпуска. И он появляется в идеальный момент", - сказала она.
Интересной будет линия Габриэля, который в финале предыдущего сезона осознал свои чувства к Эмили. По словам Коллинз, ему придется столкнуться с последствиями прошлого выбора.
Эмили и Марчелло (скриншот)
Напомним, на съемках 5 сезона "Эмили в Париже" произошла трагедия. В августе во время рабочего процесса в Венеции внезапно умер помощник режиссера Диего Борелла.
Известно, что он должен был работать над финальной сценой. В итоге на некоторое время съемки приостановили.
При написании материала были использованы следующие источники: YouTube Netflix, Tudum.